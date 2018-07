Gelin arabası değil gelin bisikleti

--NİKAH SALONU BAHÇESİNDEN GÖRÜNTÜ

- İzmirli bisiklet tutkunu çift Ali Can ve Hilal Kabaca, nikahlarına özel tasarlanan bisikletle geldi. Gelin bisikletin önündeki bölmede otururken, damat da bisikleti sürdü. Bisikletlerle dolu gelin konvoyunda korna yerine ise bisiklet zilleri çalındı. İzmir’de yaşayan PTT’de işçi Ali Can Kabaca (28) ve fizyoterapist Hilal Doğan Kabaca (29), bisiklet tutkunu bir çift. Alışverişe, gezmeye, hatta iş yerlerine bisikletleri ile giden genç çift, nikahlarına da bisikletle gitme kararı verdi. Manisa’da özel olarak tasarlanan bir bisikleti rengarenk balonlarla süsleten çiftin gelin konvoyu da, onlarca bisikletliden oluştu. Güzelyalı semtinden Fuar Evlendirme Dairesi’ne 7,5 kilometrelik bir konvoy oluşturan Kabaca çifti, çevredekilerin ilgi odağı oldu. “Çevreyi kirletmiyoruz, zamlardan etkilenmiyoruz” Bir arabaya sahip olmadıklarını, almayı da düşünmediklerini belirten damat Ali Can Kabaca, “Bizim aracımız bisiklet. Arabamız yok. Almayı da düşünmüyoruz. Alışverişe, gezmeye, işe, hepsine bisikletlerimizle gidiyoruz. Nikahımıza da bisikletle geldik. Çünkü bizim taşıtımız bisiklet. İyi ki bunu seçmişiz. Çevreyi kirletmiyoruz, zamlardan etkilenmiyoruz” dedi.

“Damatlığımla bisiklete bindim” İnsanların konvoya büyük ilgi gösterdiğini söyleyen Ali Can Kabaca, “Herkes şaşırarak bize baktı. Çok güzel oldu. Bisiklet bizim yaşam tarzımız. Ben işim gereği araç kullansam da mesaim bittiğinde koşa koşa bisikletime gidiyorum. Kendimi en huzurlu ve özgür hissettiğim yer bisiklete bindiğim zaman. İlla bisiklet kıyafeti giymek de önemli değil. Bugün damatlığımla bisiklete binip nikahıma geldim” diye konuştu.

“Bisiklet zilleri ile dikkat çektik” Gelin bisikleti fikrinin ortak oluştuğunu ifade eden gelin Hilal Doğan Kabaca da, “Arkadaşlarımızdan da öneriler aldık ve böyle bir bisiklet tasarlattık. Bisiklet bizi mutlu eden, ulaşımı sağladığımız, sporumuzu yaptığımız bir araç. Nikahımıza da bisikletimizle geldik ve insanlar bize diğer gelin konvoylarından daha fazla baktılar. Gelin konvoyları korna ile dikkat çekeler biz bisiklet zilleri ile daha eğlenceli şekilde dikkat çektik. Çok güzeldi” ifadelerini kullandı. (CA-