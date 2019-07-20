Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Gelin arabalı ve kalaşnikoflu soyguncuya 17 yıl hapis cezası Haberi

Gelin arabalı ve kalaşnikoflu soyguncuya 17 yıl hapis cezası Haberi

arşiv görüntüler

( BURSA ) BURSA

Gelin Arabası Ruhsatsız Silah Kuyumcu Dükkanı Hapis Cezası Yaralama Suçu 


- Bursa’da gelin arabası gibi süslenen otomobille geldiği kuyumcuyu kalaşnikofla soymaya kalkan sanık 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Geçen yıl Eylül ayında Duaçınarı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mehmet Ö. (58), gelin arabası gibi süslenen otomobille Gürsel D.'ye ait kuyumcu dükkanına geldi. Elinde Kalaşnikofla içeri giren Mehmet Ö.'nün üzerine, emekli polis Ahmet S. (63) atlayarak kendisine müdahale etti. Tüfeğin patlamasıyla çalışanlardan Öznur T. ayağından yaralandı. Emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen şüpheli, sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. “Suça yönelik kastım yoktu” Hakkında “silahla ve kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle yağmaya teşebbüs, nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması, bulundurulması, mala zarar verme, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama” suçlarından dava açılan sanığın yargılanmasına Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi. Üzerinde hücum yeleği, cepleri Kalaşnikof tüfeğine ait dört adet şarjör, 120 adet uzun namlulu fişekle dolu ve yine cebinde 2 adet biber gazı olan Mehmet Ö., “Suça yönelik kastım yoktu. Ruh durumum sebebiyle yalnızca havaya ateş açmak için olay yerine gittim” dedi.
Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa silahla yağmaya teşebbüs suçundan 7 yıl 6 ay, kasten yaralama suçundan 3 yıl 9 ay, mala zarar verme suçundan 20 ay ve ruhsatsız silah bulundurma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Sanık toplam 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.
İlgili Foto Galeriler
İlginç Gelin Arabası Yazılarıİlginç Gelin Arabası Yazıları
Düzce'de Sel FelaketiDüzce'de Sel Felaketi
Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!Kaçak Göçmenleri Taşıyan Minibüs Takla Attı!
Aydos Ormanında Vahşi Kadın CinayetiAydos Ormanında Vahşi Kadın Cinayeti
Şoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp EdildiŞoke Eden Olay! Hamile Kadın Ve Eşi Darp Edildi
Lüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül OlduLüks Araçla Birlikte 60 Bin Lira Da Kül Oldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı