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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Gelin arabalı ve kalaşnikoflu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gelin arabalı ve kalaşnikoflu soygun girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

olayın yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Kuyumcu Soygunu Soygun Girişimi Çalışan Emekli Güvenlik Kamerası Kuyumcu Dükkanı 

-olay anından ve olay yerinden arşiv görüntü

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da gelin arabalı ve kalaşnikoflu kuyumcu soygunu girişiminin farklı açılardan güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde soyguncuyu etkisiz hale getiren emekli polise kimsenin yardım etmemesi de kameralar yansıdı. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz cumartesi günü Yıldırım Vişne Caddesi üzerindeki kuyumcuya gelin arabası ile gelen ve kalaşnikofla soyun yapmaya çalışan M.Ö, kuyumcuda çalışan emekli polis Ahmet Seçkin (63) tarafından etkisiz hale getirilmişti. Olayın başka açılardan güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde silahla kuyumcuya girmeye çalıştığı esnada soyguncunun üzerine atlayan Ahmet Seçkin’in yaklaşık 10 dakika boğuştuğu görülüyor. Çevredeki vatandaşları ise olayın paniği ile kaçtığı görülüyor. Bir süre devam eden boğuşmanın ardından emekli polis Ahmet Seçkin’e çevredeki 2 kişinin yardıma geldiği görülüyor. Olay nasıl olmuştu? Olay, geçtiğimiz cumartesi Duaçınarı Mahallesi Vişne Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda saat 16.50 sıralarında meydana geldi. Gelin arabasıyla Gürsel D.'ye ait kuyumcuya gelen M.Ö., kalaşnikofuyla soygun gerçekleştirmek istedi. Bu sırada duran çalışan Öznur T. soyguncuya direndi. Arbede esnasında Öznur T. ayağından yaralandı. Daha sonra kuyumcu dükkanının hemen önünde bulunan emekli polis Ahmet Seçkin (63), kalaşnikoflu saldırganın üzerine atladı. Yaşanan boğuşma sırasında tüfek bir kez daha ateş aldı. Kahraman emekli polis tarafından etkisiz hale getirilen soyguncu, olay yerine gelen polis ekiplerince kalaşnikof ve 4 şarjörüyle birlikte gözaltına alındı. Öte yandan hastaneye kaldırılan yaralı Öznur T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Arbede sırasında ateş alan tüfek sebebiyle çevredeki bazı araçlarda da hasar meydana geldi. Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının sorgusunun ardından tutuklandı. (SD-MŞ)
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