Gelibolu'nun Beyaz Rusları anıldı - ÇANAKKALE

- Gelibolu'daki Rus Anıtı'ndan görüntü. - Anıta çelenk sunumu. - Türk - Rus Toplumsal Forum Türk Kanadı Genel Sekreteri Ender Arat'ın konuşması. - ÇOMÜ Türkiye Rusya İşbirliği Araştırma Merkezi Turusia Müdürü Prof. Dr. Vedat Çalışkan'ın konuşması.ÇANAKKALE (AA) - Rusya'daki Bolşevik Devrimi'nden kaçarak 99 yıl önce Gelibolu'ya yerleşen ve zamanla bu bölgede hayatlarını kaybeden Beyaz Ruslar anısına panel düzenlendi.
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