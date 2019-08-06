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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Geleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor - EDİRNE

Geleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor - EDİRNE

- Saray tatlılarının yapımından görüntüler - Şekerlemeci Arif Meriç'in açıklamasıGeleneksel tatlılar bayram sofraları için hazırlanıyor - Edirne 'deki şekerlemeciler, Kurban Bayramı sofralarını kallavi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi ve luku ala lokumuyla tatlandırmak için yoğun mesai harcıyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de şekerlemeciler, Kurban Bayramı öncesinde geleneksel tatlılara talebi karşılamak için yoğun mesai yapıyor.Kentte şekerlemeciler, Kurban Bayramı sofralarını geleneksel lezzetlerle tatlandırmak için imalathanelerinde hummalı çalışma gerçekleştiriyor.Şekerlemeci Arif Meriç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramın vazgeçilmezi asırlık tatlıları geleneksel yöntemlerle hazırladıklarını söyledi.

Kallavi, badem ezmesi, Kavala kurabiyesi, alüyyül ala ve luku ala lokumu gibi lezzetleri bayram sofralarına yetiştirmek için mesai saatlerini iki katına çıkardıklarını anlatan Meriç, "Tatlı telaşımız başladı.
Osmanlı'dan günümüze gelen harika lezzetlerimiz var. Bunları geleceğe taşımak için gayret sarf ediyoruz." dedi.
Talepleri karşılamakta zorlandıklarını belirten Meriç, "Saray lezzetlerine yoğun ilgi var. Gece gündüz demeden çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
Kurban Bayramı'nda kentte en çok badem ezmesi tüketildiğini dile getiren Meriç, "Bu yıl da badem ezmesine ağırlık verdik. Kurban etinden sonra badem ezmesi yenmesi daha bir güzel." ifadelerini kullandı.Meriç, tatlılara diğer illerden ve yurt dışından da yoğun talep olduğunu, bu asırlık lezzetleri dünyanın dört bir yanına gönderdiklerini kaydetti.

Yoğun Mesai Geleneksel Lezzet Yurt Dışı İmalathane 

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