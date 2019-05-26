Geleneksel Sivrihisar iftarına yüzlerce vatandaş katıldı Haberi

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( ESKİŞEHİR )- Başkan Hamid Yüzügüllü, “Biz hep beraber Sivrihisar’ız" ESKİŞEHİR



- Eskişehir'in Sivrihisar Belediyesi tarafından her sene geleneksel olarak düzenlenen 'İftar Buluşmaları'nda vatandaşlar birlikte oruçlarını açtı. Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırmaları Merkezi bahçesinde düzenlenen iftara bine aşkın vatandaş'ın yanı sıra AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı, Emine Nur Günay, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AK Parti il Başkanı Av. Zihni Çalışkan da katıldı.

Düzenlenen iftar programı tasavvuf müziği dinletisi ile başladı.

Osman Vahit Özdal ve Yunus Emre Orkestrası'nın ilahiler seslendirdiği gecede Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından okunan ezan ile birlikte dua edilerek oruçlar açıldı. İftardan önce vatandaşlarla yakından ilgilenen Belediye Başkanı Yüzügüllü, iftar sonrasında bir konuşma gerçekleştirdi. Geleneksel Sivrihisar iftarına katılan herkese teşekkür eden başkan konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Yüzügüllü, “Sizlerle bir arada olmakta, Ramazan ayın maneviyatı ve bereketi paylaşmakta eşsiz huzur ve mutluluk duyuruyorum. Rabbim bu birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bizler içlerindeki memleket sevdasıyla, daima Sivrihisar’a sahip çıkan, siz değerli hemşirelerimizle Sivrihisar’ız. Bizler genci ile, yaşlısıyla, 7'den 70’e kocaman bir aileyiz. Sivrihisar, marka bir şehir olma yolunda ilerlerken bu başarı hepimize aittir. Bu başarının arkasında sizlerin desteği ve sizlerin inancı vardı. 5 yıl boyunca birlikte ürettik, birlikte gerçekleştirdik ve birlikte değerlerimize sahip çıkıp dünyaya tanıttık. Mesele bir bütün olabilmek, işini memleket sevdasıyla yapabilmek ve kimsenin yapamadığını eline, taşına, altına koyabilmektir. Biz bunu birlikte başardık. Önümüzdeki süreçte de kadım ilçemizi çok daha ileriye taşıyacak, proje ve eserlerle hayali kurduğumuz Sivrihisar'ı hep birlikte inşa edeceğiz. Birlikte sevineceğiz. Birlikte yorulacağız. Birlikte kazanacağız. Çünkü biz; biriz, beraberiz, hep birlikte Sivrihisar’ız” diye konuştu.



