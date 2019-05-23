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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Geleneksel oyunla çocuklar gibi eğlendiler

Geleneksel oyunla çocuklar gibi eğlendiler

Okuldan görüntü

Teknoloji Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Okul Bahçesi 

-Velilerin oyun oynaması
-Milli eğitim müdürünün oynaması
-Röportaj

( AYDIN -ÖZEL) AYDIN

- Aydın’da ‘Okul dışarıda günü’ etkinliği kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü, öğrenci velileri ve öğrenciler geleneksel oyun oynayıp çocuklar gibi eğlendi. Bu yıl 23 Mayıs 2019 tarihinde tüm dünyada düzenlenen ‘Okul dışarıda günü’ etkinliği kapsamında Efeler Mimar Sinan Anaokulu’nda etkinlik düzenlendi.
Düzenlenen etkinlikte okul bahçesinde yer alan öğrenciler, anneanneler, babaanneler, öğretmenler hep birlikte ‘Yağ satarım, bal satarım’ oyunu ile geçmişe yolculuk etti. Çocuklar gibi eğlenen yetişkinler renkli görüntülere imza atarlarken, bu tür etkinliklerin unutulmaya yüz tutmuş oyunları yeni nesle aktarmada güzel bir araç olduğunu dile getirdiler. Minik öğrenciler tarafından oyuna davet edilen Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, bu oyunla çocukluğuna geri döndüğünü belirterek, “Bugün okul dışarıda günü münasebetiyle geçmişe yönelik, geçmişte oynadığımız oyunları, çocuklarla birlikte oynadık ve çocukluğumuza döndük. Çocuklarla bir arada olmak insanı gerçekten mutlu ediyor ve heyecanlandırıyor. Çocuklarımıza geçmişteki bu oyunları öğretirsek, onları bu oyunlarla meşgul hale getirirsek, günümüzün hastalığı olan teknoloji bağılılığından da bir anlamda kurtarmış oluruz” dedi.
Okul velilerinden Kadriye Olguncan, torununun yanında beraber oyun oynamaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Çok güzel geçti bugün. Oyun oynatırdılar bize. Eski oyunları canlandırmış olduk. Yeni nesil öğrenmiş oldu oyunları” diye konuştu.
Okul bahçesinde çocuklarla beraber oyun oynamanın güzel bir duygu olduğunu dile getiren okul velisi Perihan Karabaşlar ise “Onların coşkusunu paylaşmak, etkinlikte bulunmak bizi gerçekten motive ediyor. Onları okul ortamında görmek bize anlatılmaz bir mutluluk yaşatıyor. Okul yönetimine çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Aydın’da okul öncesi öğretim veren tüm okullarda düzenlenen ‘Okul dışarıda günü’ etkinliğinin bir hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.
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