Geleneksel Çambaşı Yaylası festivali 2’inci gününde en güzel buzağı ve kuzu seçildi Haberi

-Dereceye giren kuzulardan ve buzağılardan detaylar

-Kalabalıktan ve alandan detay görüntüler

-Sırasıyla Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Celal Tezcan ve AK Parti Milletvekili Metin Gündoğdu konuşmaları

-Dereceye girenlerin ödüllendirilmesi

-Kuzuların sahipleri ile röp.

-Detay görüntüler



( ORDU )- Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bağlı 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası’nda bu yıl 18’incisi düzenlenen festival, 2’nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu ORDU



- Ordu’nun Kabadüz ilçesinde bu yıl 18’incisi yapılan Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali ikinci gününde renkli görüntülere sahne oldu. Bu yıl 18'incisi yapılan Geleneksel Çambaşı Yayla Festivali ikinci günüde devam etti. 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleşen, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Kabadüz Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen festivale yoğun ilgi oldu. Festivalin ikinci gününde, dün düzenlenen en güzel buzağı, en güzel kuzu ve en kaliteli peynir yarışmalarında dereceye girenlere de hediyeleri verildi.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, festivalde yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı vererek, katılımcılara teşekkür etti. “Festivaller, yörenin ekonomisini güçlendirecek şekilde dizayn edilmeli” Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Celal Tezcan ise böyle etkinliklerin ekonomiye de katkı sunması gerektiğini aktardı. Başkan Tezcan, “Panayırlarda genelde yıl içerisinde üretilen, o yörenin ürettiği her şey panayırda sunulur, karşısında para kazanılır, hatta bu Anadolu’nun kültüründe vardır. Biz artık Ordu olarak festival şehri olduk. Büyükşehir Belediyesi olarak bütün festivallerin yanında ve içerisindeyiz. Daha iyi olması için de gayret ediyoruz. İstiyoruz ki bu festivaller tanıtım, turizm, kültür, sosyalleşmeye katkıda bulunsun, yörenin ivmesini yukarı kaldırsın. Ekonomisine ve ticarete canlılık getirsin. Bu tür etkinlikleri böyle görmek lazım. Yörenin ekonomisini ve ticaretini güçlendirecek şekilde dizayn etmek lazım” dedi.

"Yaylalar tanıtıldıkça turizme de katkısı olur" AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu da festivalde yaptığı konuşmada, bu festivaller sayesinde yaylaların tanıtıldıkça, turizm potansiyelinin de artacağını ifade ederek, “Bu güzel ortam hiçbir yerde bulunmaz. Bir tarafa sis, bir tarafta çise var. Buna rağmen siz buradasınız. Onun için ben sizlere teşekkür ediyorum. Çambaşı’nın güzelliğini bugün burada hep beraber yaşamış olmaktan dolayı mutluyuz. Çünkü Çambaşı Karadeniz Bölgesi’nin en güzel yaylalarından biri. Bunun tanıtımına vesile olan Kabadüz Belediye Başkanlığımız ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza teşekkür ediyorum. Bu yaylalar tanıtıldıkça, anlatıldıkça, paylaşıldıkça daha çok insanımız gelir ve turizme katkısı olmuş olur” şeklinde konuştu.

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nda gerçekleştirilen Gelenekse Çambaşı Yayla Şenliklerine, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, Ordu Büyükşehir Genel Sekreteri Coşkun Alp, Kabadüz Kaymakamı Necdet Uçar, Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Belediye Başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan festival, çeşitli etkinlikler ve konserlerle sona erdi.

