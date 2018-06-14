Geleneksel 'arife duası' birlik ve beraberliği pekiştiriyor - ÇORUM
Geleneksel "arife duası" birlik ve beraberliği pekiştiriyor - ÇORUM - Geleneksel "arife duası" birlik ve beraberliği pekiştiriyor - Farklı iş yerlerinde gerçekleştirilen dualardan görüntü - Belediye Başkanı Zeki Gül'ün açıklaması - ÇESOB Başkanı Gür'ün açıklamasıGeleneksel "arife duası" birlik ve beraberliği pekiştiriyor - Çorum 'da, ahilik kültüründen gelen ve yaklaşık 150 yıllık geçmişi bulunan "arife duası" geleneği, kentteki esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor - Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkenin de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor - Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül: - "Arife duasını ilk icat edenden, bugüne ulaştıran herkesten Allah razı olsun. Bu sayede bugün birliktelik içerisindeyiz"ÇORUM (AA) - Çorum 'da, ahilik kültüründen gelen "arife duası" geleneği, kentteki esnaf ve sanatkarlarca yıllardır yaşatılmaya devam ediliyor.Osmanlı dönemindeki ahilik gelenekleri arasında yer alan arife duası için kentteki çeşitli meslek gruplarından esnaf, ramazan bayramları arifesi ile üç ayların başlangıcı olmak üzere yılda 3 kez bir araya geliyor.Genellikle leblebici esnafının yanı sıra Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası, Çilingirciler ve Sobacılar Odası ile Dikici ve Kunduracılar Odası tarafından düzenlenen etkinliklere protokol üyelerinin yanı sıra farklı meslek gruplarının temsilcileri katılıyor.Toplumun farklı kesimlerinin yanı sıra siyasi partilerin temsilcilerinin de bir araya geldiği etkinliklerde esnafın hayırlı, bereketli ve bol kazançlı yıl geçirmesi, ülkede de birlik ve beraberlik ruhunun pekişmesi için dua ediliyor.Ayrıca farklı coğrafyalarda zulüm altında olan Müslümanların kurtuluşu ve huzura ermesi için de dua ediliyor.Geleneksel arife duaları, yarın başlayacak Ramazan Bayramı öncesi de gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Zeki Gül, Çilingirciler ve Sobacılar Odası'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, arife dualarında birçok kesimin bir araya gelerek esnaf ve ülkenin geleceği için dua ettiğini söyledi.
Yaklaşık 150 yıllık geçmişi olan arife dualarına son 10 yıldır kesintisiz katıldığını belirten Gül, "Ben esnafımızla birlikte insanımız, devletimiz, milletimiz için hep birlikte dua etmekten büyük keyif alıyorum. Çok güzel bir birliktelik kuruluyor. Bu birliktelik asla maddi bir birliktelik değil." dedi. Çorum 'daki arife dualarının Türkiye'de bir benzerinin olmadığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:"Arife duasını ilk icat edenden, bugüne ulaştıran herkesten Allah razı olsun. Bu sayede bugün birliktelik içerisindeyiz. Duaların kabul olduğu günlerden birisi de arife günleridir. Ayrıca iftar saatlerinde edilen duaların kabul olduğu söylenir. Bir de mazlumun duasının kabul olduğu söylenir. Biz hep birlikte iftarlar yaptık, arife günleri geçirdik. Ayrıca mazlum Müslüman coğrafyasında yaşıyoruz. Allah hepimizin duasını kabul etsin. Devletine, milletine, vatanına, bayrağına ihanet edenleri Rabbim bizden uzak eylesin. Allah onları kötü emellerine ulaştırmasın. Allah devletimizi ve milletimizi içteki ve dıştaki hainlerden uzak etsin." Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür de asırlık geleneğin bundan sonraki yıllarda da devam ettirilerek gelecek kuşaklara kazandırılacağını söyledi.
Duanın ardından programa katılanlara gül suyu ve lokum ikram edildi.