Geleneksel Adana lezzetleri festivalle tanıtılacak - ADANA
- Adana yemekleri sergisinden görüntü - Vali Mahmut Demirtaş'ın konuşması - Adana yemekleri sergisinden görüntüGeleneksel Adana lezzetleri festivalle tanıtılacak - Adana 'nın geleneksel mutfağının öne çıkarılacağı 2. Adana Lezzet Festivali 12 - 14 Ekim'de gerçekleştirilecek - Festivalde dünyaca ünlü şef Alexandre Dionisio’nuner " Adana kebabı"nı yorumlayacak - Vali Demirtaş: - "Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak"ADANA (AA) - Adana 'nın geleneksel lezzetlerinin buluşacağı Lezzet Festivali'nin ikincisi 12 - 14 Ekim'de düzenlenecek.“Gelenekselin gücü adına” temasıyla Adana 'nın geleneksel mutfağına ve evlerde yaşatılan köklü mutfak kültürüne odaklanarak gerçekleştirilecek festivalin tanıtımı için bir restoranda toplantı düzenlendi. Toplantıda Adana 'nın geleneksel mutfağına ait mezelerinden tatlılarına, kebabından sakatat ürünlerine kadar 20'ye yakın yemek sergilendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı açıklamada, festival konusunda geçen yıldan tecrübeli olduklarını, bu yıl festivale çok ciddi hazırlandıklarını ifade etti. Demirtaş, şunları söyledi:"Burada özellikle farklı olarak 'Gelenekselin gücü adına' diye bir tema belirledik. Amacımız yerel şeflerle yerel yemekleri ve geleneksel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak. Geçen yıl yapmış olduğumuz festivalde 200'ün üzerinde yemeği vatandaşlarımıza sunmuştuk. Bu yıl sayının biraz daha artacağını tahmin ediyorum. Bu yemek kültürümüzü vatandaşlarımızla ve dünya insanlarıyla paylaşmak istiyoruz. Çünkü gastronominin turizm alanında çok ciddi bir öneminin olduğunu özellikle bildiğimiz için vatandaşlarımıza bu yönde yaklaşmayı düşünüyoruz." - Yabancı şeflere Adana mutfağı tanıtılacakDemirtaş, festivale dünyaca ünlü şefleri de davet ettiklerini belirtti. Katılımcı şeflere yemeklerini tattırmayı, onlara yaptırmayı düşündüklerini anlatan Demirtaş, "Onlar da kendi kültürleriyle bize bu konuda yardımcı olacaklar. Anadolu'daki bu zenginliği onlarla tüm dünyayla paylaşmak istiyoruz. Hakikaten çok lezzetli yemeklerimiz var. Bu yemekleri herkesin tatmasını istiyoruz." dedi. - Festival kenti Adana Festivali büyütüp genişleteceklerini söyleyen Demirtaş, " Adana 'nın, Çukurova'nın layık olduğu yere festivallerle geleceğini düşünüyorum. Biz Adana 'yı bir festival kenti haline getirmeyi düşünüyoruz." şeklinde konuştu. Adana 'nın tarım, sanayi, turizm açısından zengin bir il olduğunu ifade eden Demirtaş, "Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bu ev sahipliği yaptığı medeniyetlerden tabii ki etkilenmiş. Zengin bir yemek kültürü olduğunu görüyorsunuz. İnşallah kısmet olursa bunun Adana 'nın tanıtılmasında katkısı olacağını düşünüyoruz. Özellikle algıda çok ciddi anlamda değişiklik yapacağını tahmin ediyorum." diye konuştu. Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Adana Ticaret Odası Başkanı Atila Menevşe, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Sarıçam Belediye Başkanı Bilal Uludağ, Yüreğir Belediye Başkanı Mehmet Gildir ile resmi kurum yöneticileri ve davetliler katıldı. - FestivalKültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde gerçekleştirilecek festival, 2 Michelin yıldızlı ünlü şef Alexandre Dionisio’nuner'in geleneksel Adana kebabını yorumlanacağı özel bir "gastro şov" ile açılacak.Gastro şovlar ile peynir ve zeytinyağı tadımı etkinliklerinin de yapılacağı festivalde çeşitli paneller düzenlenecek.