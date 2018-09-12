Gelenek ve görenekler köy düğünlerinde yaşatılıyor Haberi

-Köy halkının halay çekmesinden detay

-Köy halkının gece saatlerine kadar halay çekmesinden detay

-Dengbej Sanatçısının eserini seslendirmesinden detay

-Yemek ikramı öncesi hazırlıklardan detay

-Yemeklerin kazanlarda pişirilmesi ve salatanın hazırlanmasından detay

-Davetlilere yemek ikramı yapılmasından detay

-Bayram Akdemir Röp.



( MUŞ )- Köy düğünleri renkli görüntülere sahne oluyor MUŞ



- Muş’taki köylerde yaz mevsimi boyunca gerçekleştirilen görkemli düğün törenlerinde, gelenek ve görenekler yaşatılmaya devam ediliyor. Muş’taki köylerde gelenek ve göreneklere uygun bir şekilde yapılan düğün törenleri, renkli görüntülere sahne oluyor. Geçmiş yıllara ait gelenek ve görenekler, geceli-gündüzlü gerçekleştirilen köy düğünleri ile günümüze taşınmaya devam ediliyor. Şehir düğünlerinin kısa bir merasime indirgenmesine inat, köylerde düzenlenen düğün merasimleri ile birçok gelenek ve görenekler yerine getirilerek, örf ve adetlerin unutulmadığı gösteriliyor. Gölköy köyünde Derya ile Aslan Akdemir çiftinin düğün töreninde gelenek ve görenekler yerine getirilirken, davetlilere yılların adeti olan yemek ikramı kültürü yaşatıldı. Bölgede tanılan ve halk ozanları olarak adlandırılan Dengbejlerinde eserlerini seslendirdiği düğün merasiminde, davetliler ise gelenek ve göreneklerin eskisi gibi yaşatıldığı düğün törenine şahitlik ettiler. Geçmiş yıllardan günümüze taşınan ve adet olarak bilinen yemek ikramı ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan damadın amcası Bayram Akdemir, düğün merasiminde neden yemek ikramında bulunduklarını açıklayarak, “Düğün yemeği adeti, atalarımızdan beri bu şekilde devam ettiriliyor. Düğün yemeği bizim adetimizdir. Düğün törenimize gelen eşimiz, dostumuz var, çoluk-çocuk var, herkes evini bırakıp düğüne geliyor. Bundan dolayı düğünümüze katılan tüm davetlileri ağırlıyoruz. Davetlilerimizi buradan tabi ki aç bir şekilde göndermiyoruz. Et kavurma, pilav, ayran ve salata şeklinde güzel yemek hazırlıyoruz. Bu şekilde düğünlerimiz çok güzel geçiyor” şeklinde konuştu.

3 gün 3 gece sürdürülen düğün merasimlerine katılan tüm davetlilere teşekkürlerini sunan Derya ile Aslan çifti ise, “Düğün törenimizi 3 gün, 3 gece sürdürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Önceki yıllarda olduğu gibi düğün törenimizi gerçekleştirdik. Tüm davetlilerimize, bizleri bu güzel günümüzde yalnız bırakmadıklarından dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştular.

