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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gelen yolcu anonsu beklerken, evlilik teklifini diledi İzle

Gelen yolcu anonsu beklerken, evlilik teklifini diledi İzle

İstanbul'dan Tokat'a otobüsle gelen genç otobüsten inerken yapılan anons

Kız Arkadaş Otobüs Terminali Evlilik Teklifi Yolcu Otobüsü Üniversite Öğrencisi 

-Otobüsten inen gencin kız arkadaşını görmeyince yaşadığı şaşkınlık
-Terminalde kız arkadaşını araması
-Tekrar dışarı çıktığında kız arkadaşını görerek sarılması
-Diz çökerek evlilik teklifi yapması
-Terminal çalışanlarının alkışları
-Hüseyin Baydemir ile Yeşim Ertürk, röp

( TOKAT )- Sevgilisine otobüs terminalinin anons sistemi ile evlenme teklifi yapan genç, sevgilisini buluşma noktasında göremeyince bir süre terminalin içerisinde sevgilisini aradı TOKAT

- Sevgilisine otobüs terminalinin anons sistemi ile evlenme teklifi yapan genç, sevgilisini buluşma noktasında göremeyince bir süre terminalin içerisinde sevgilisini aradı İstanbul’da bir kafede çalışan Hüseyin Baydemir (27) Tokat’ta üniversite öğrencisi olan sevgilisi Yeşim Ertürk’e (22) sürpriz evlilik teklifi yaptı. İstanbul’dan Tokat'a yolcu otobüsü ile gelen Baydemir, Tokat Belediyesi Şehirlerarası Yolcu Otobüsü Terminaline otobüsten iner inmez terminalin anons sisteminden “Sayın Yeşim Ertürk, Hüseyin Baydermir’den size bir notumuz var. Bu güzel yolda ve çıktığı her yolculukta sizinle birlikte olmak istiyor. Çıktığı her yolun sonunda sizi görmek istiyor. Onunla bir ömür birlikteliğe varmısınız?” anonsu yapıldı. Hayatının sürprizine hazırlanan genç, otobüsten indiğinde sevgilisini buluşma noktasında bulamadı. Bu sırada anons ile evlenme teklifi alan genç bayanda Baydemir'i terminal binasının içerisinde bekliyordu. Baydemir içeriye girdiğinde ise Ertürk dışarıya çıktı. Birbirini arayan aşıklar buluştuklarında ise sıkıca sarıldılar. Baydemir, “İstanbul’dan Tokat’a gelirken böyle bir şey planladım. Otobüsle gelirken kız arkadaşımla görüşüyorum. Aşağı indiğimde gelemedi diye düşündüm. O da geldi” dedi Ertürk ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Anonsu duyunca ne yapacağımı şaşırdım. Dolandım etrafı” diye konuştu.
(Nİ-GF-
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