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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı - TİJUANA

Gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştı - TİJUANA

- Mülteci kampından görüntülerTijuana gelen göçmen sayısı 9 bine ulaştıTİJUANA (AA) - Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika ’nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirildi.
Prensa Latina'da yer alan habere göre, Tijuana Belediye Başkanı Juan Manuel Gastelum, ABD'ye geçmek için kente gelen göçmen sayısının 9 bine ulaştığını, 2 bin göçmenin daha gelmesinin beklendiğini söyledi.

Gastelum, kentte bu kadar kişi için yeterli altyapı ve olanaklara sahip olmadıklarını, göçmenlerin ilaç ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılayamayacaklarını, hükümetin yardımının gerektiğini belirtti.
Meksika hükümeti, ABD’den, 25 Kasım’da sınırda meydana gelen ve bu ülkenin güvenlik güçlerinin biber gazlı müdahalesi ile bastırılan olayların araştırılmasını istemişti. Meksika 'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya geçen hafta ulaşan Orta Amerikalı göçmenlerden bir grup göstericinin, iltica başvurularının yavaş yapılması nedeniyle düzenledikleri gösteri sırasında iki ülke arasındaki duvarı geçmeye kalkışması sonucu bölgedeki sınır kapısı iki yönlü olarak geçişlere kapatılmıştı.ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Güvenlik Güçleri Urus Atina Sınır Kapısı Hükümet 

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