Geleceğin mühendisleri Ostim Teknik Üniversitesi’nde yetişecek İzle

-- Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Demiral Akbar'ın röportajı

-- Ostim Teknik Üniversitesi standından görüntüler

-- Genel ve Detay görüntüler



( ANKARA - ÖZEL) ANKARA



- Bu sene ilk kez öğrenci alımı yapacak olan Ostim Teknik Üniversitesi, Ostim Sanayi Bölgesi’ne yakınlığı ve sanayicilerden aldığı destekle öğrencilerini bir adım öne taşımayı hedefliyor. Ostim Teknik Üniversitesi, bu yıl ilk olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrenci alımı yapacak. YKS tercih döneminin başlamasıyla birlikte teknik alanda eğitim görmek isteyen öğrenciler tarafından büyük ilgi gören Ostim Teknik Üniversitesi, öğrencilerine 4 yıl boyunca devam edecek staj imkanları sunacak. Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Demiral Akbar, Ostim Teknik Üniversitesinin üçüncü nesil bir üniversite olduğunu söyleyerek, konumundan dolayı da öğrencilerin avantajlı olacağını ifade etti.

Akbar, Ostim Teknik Üniversitesinin üstlendiği görevin farkında olduğunu dile getirerek, Türkiye'ye hizmette bulunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Akbar, “Ostim Teknik Üniversitesi üçüncü nesil bir üniversitedir. Konumundan dolayı Ostim’in merkezinde olduğumuz için biz üstlendiğimiz görevi yerine getirmeye çalışacağız. İnşallah, ülkemize hizmette bulunmuş oluruz. Mühendislerimizi ilk günden başlayarak özel bir eğitim programıyla, özellikle de girişimci mantığıyla yetiştirip bir girişimci ve üretici bir mühendis şeklinde yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bizim yedi dönemimiz vardır. Aslında yedi artı bir diyoruz. Bu sistem bize özgündür ve koruma altındadır. Çok özgün bir şekilde ve özen gösterilerek bu program hazırlandı. İkinci dönemden itibaren 7 döneme kadar haftalık 7 saat fabrikalarımızda, Türkiye’nin en büyük laboratuvarlarında öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla eğitimlerini ve deneyimlerini sürdürerek projeler geliştireceğiz. Bunlar da öğrencilerimizin gerçek hayata girişte ve sanayicilerinin nasıl düşündüklerini anlamaları konusunda yardımcı olacaktır. En önemli amacımız üretici mühendisler yetiştirmek. 8’inci dönem bir tez dönemi olacaktır. Öğrenciler bu dönemde haftada 2-3 saat bölümde bulunacak ve kalan sürelerini arkamızda sanayi ve laboratuvarlar olduğu için raporlarını sunacaktır. Sanayicilerimiz de bize oldukça destek oluyor. Özellikle ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, TAİ, HİDROMEK. Ostim’in 60 bin üzerinde sanayicisi vardır. Sadece Ostim’de değil Ankara’da 8 tane sanayi bölgesi var. Bu sanayiler de aynı kapsamda destek oluyorlar. Biliyoruz ki herkesin gözleri de şu an üzerimizde. Çok büyük bir yük taşıyoruz. Öğrencilerimizle birlikte bu yükün altından kalkacağız” dedi.

“4 yıl sonra tam mühendisler yetiştirmeyi umut ediyoruz” Ostim Teknik Üniversitesinin öğrencilerine sağlayacağı staj imkanlarından da bahseden Akbar, “Öğrencilerimiz 4 yıl boyunca haftada 7 saat staj yapacaklar. Öğrencilerimizin öz geçmişlerinde 4 yıl staj yapmış olarak görünecektir. Sadece son yıl staj yapmış değil, 4 yıl boyunca stajlı öğrenciler mezun olacaktır. Bizim umudumuz 4 yıl sonunda stajyer mühendis değil, tam bir mühendis yetiştirmeyi umut ediyoruz" diye konuştu.

“Türkiye’nin en büyük sanayicileri bize destek oluyor” Ostim Teknik Üniversitesi Basın Halkla İlişkiler Tanıtım ve Daire Başkan Vekili Ayça Kurgan ise, “Bu sene ilk kez öğrenci alımı yapacağız. Bu nedenle çok heyecanlıyız. Biz bir teknik üniversiteyiz. Öğrencilerimize staj imkanları, çalışma imkanları ve iş bulma imkanı açısından çok destek olacağımıza inanıyoruz. Çünkü Türkiye’nin en büyük sanayicileri ve iş adamları şu an bize destek durumundalar” ifadelerini kullandı. “Artı yüzde 25 burs sözü” Meslek liselerinden mezun olarak Ostim Teknik Üniversitesinde eğitim görmeye hak kazanan öğrenciler için çeşitli imkanlar sunduklarını söyleyen Kurgan, “Özellikle meslek yüksek okullarından bahsetmek istiyorum. Çünkü meslek lisesi mezunlarına yerleştirildikleri burs dışında artı yüzde 25 burs sözü verdik. Eğitim ücretleri konusunda da fiyat garantisi vererek 2 yıl sabit fiyat imkanı tanıdık. Meslek lisesi öğrencileri bizler için çok önemli, çünkü onlar bizim yüzümüz olacaklar” şeklinde konuştu.



