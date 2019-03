Geleceğin denizcileri burada yetişiyor İzle

-Laboratuvarlardan görüntüler

( BALIKESİR - ÖZEL)- Bandırma Denizcilik Fakültesi Laboratuvarları son teknoloji ile eğitim veriyor BALIKESİR



- Balıkesir’in Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi’nin yeni kullanıma açılan laboratuvarları son teknoloji simülasyon cihazları ve üst düzey eğitimi ile geleceğin denizcilerini hazırlıyor. Türkiye’nin 3 ilçe üniversitesinden biri olan Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesindeki Denizcilik Fakültesi, 2 yıl önce başladığı öğrenci alımının ardından geçtiğimiz aylarda yapılan yatırımlarla birlikte laboratuvarlarına da kavuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da katıldığı bir açılış töreni ile faaliyete geçen laboratuvarları ilk kez İHA görüntüledi. Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, son teknolojinin tercih edildiği simülasyon cihazları ve bir gemide bulunan tüm teknik ekipmanın birebir uygulanabildiği laboratuvarlar hakkında bilgi verdi. İlk mezunlar gelecek sene Dekan Prof. Dr. Sarı, Denizcilik Fakültesi’nin 2009 yılında Balıkesir Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulduğunu ve 10 yıllık bir fakülte olduğu ifade ederek, "2015 yılında Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi’nin kurulması ile Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir’in katkıları ile Denizcilik Fakültemiz şu anda üniversitemizin odağına yerleşmiş durumda. Fakültemizde Denizcilik Yönetimi, Denizcilik Ulaştırma İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği, Gemi Makineleri İnşaa Mühendisliği olmak üzere dört bölümde hizmet veriyor. Şu anda sadece bir bölümde öğrencimiz var. 2016 yılında eğitime başladılar. Şu anda üçüncü sınıftalar. Denizcilik Fakültesi olarak önümüzdeki sene ilk mezunlarımızı vereceğiz" dedi.

Sarı : Gece gündüz, hafta içi hafta sonu farketmiyor, çalışıyoruz. 2015 yılından itibaren Denizcilik Fakültesi olarak hedeflerinin Dünya Denizcilik Örgütü’ne akredite olarak gemi adamı yetiştiren bölümlere öğrenci almak olduğunu ifade eden Dekan Prof. Dr. Sarı, "Bunun için Rektörlüğümüzün önderliğinde Kalkınma Bakanlığı’ndan aldığımız ek bütçelerle bugün Denizcilik Fakültesi’nin tüm laboratuvarlarını, eğitim alanlarını, simülatörlerini oluşturmuş durumdayız. Şu anda Türkiye’de eğitimi ve altyapısı ile güçlü bir fakülte olarak faaliyete geçtik. İki yıldır akademik teşvikte sağlanan yayın desteği kapsamında Türkiye’de ilk sıraya yerleştik. Bunda Rektörlüğümüzün desteği önemli. Genç arkadaşlarımız için gece gündüz, hafta içi, hafta sonu hiç farketmiyor. Sürekli bir çalışma ve çaba içerisindeyiz. Hedefimiz Güney Marmara’da Türkiye’nin en prestijli Denizcilik Fakültesini oluşturmak ve sonrada dünya çapında gemi adamı yetiştiren kurumların netvörküne dahil olmak. Farklı ülkelerden gemi adamı olmak isteyenlere de fakültemizde o fırsatı vermek. Önümüzdeki yıllarda öğrencilerimizi buraya bekliyoruz. Şu an Denizcilik İşletmeleri Yönetimi bölümümüz var. Bu yıl Gemi İnşa ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümlerimizi açıyoruz. Daha sonraki yılda da hızlı bir şekilde Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliğini ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği’ni açmayı planlıyoruz" dedi.

Laboratuvarlardaki son teknolojiye sahip Köprü Üstü Simülatörü hakkında bilgi veren Araştırma Görevlisi Mehmet Ali Bahçe ise, bir konteyner yük gemisi ile birebir aynı cihazlara sahip olan simülatörde LNG Tankeri, Kuru Yük Gemisi, Savaş Gemisi gibi versiyonların da bulunduğu söyledi.



Buradaki amacın Denizcilik Fakültesi’nde eğitim alan bir öğrencinin simülatördeki gemiyi seyrüsefer kurallarına uygun bir şekilde İstanbul Boğazı’ndan geçirmek olduğunu ifade eden Bahçe, simülasyonun Amsterdam, Süveyş Kanalı, Malakka Boğazı gibi dünyanın farklı yerlerindeki versiyonlarının da bulunduğunu belirtti.

