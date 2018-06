-YGA başkanı ile röportaj

( İSTANBUL ) Geleceğin bilim insanları YGA Kampı’nda buluştu- Bilim seti 25 bin çocuğa ulaştı İSTANBUL



- Milli Eğitim Bakanlığı ve Young Guru Academy’nin (YGA) birlikte düzenlediği bilim yarışmasında 14 bilim projesi yaz kampına katılmaya hak kazandı. Türkiye genelinde başlatılan ‘Anadolu’ya Bilim Göçü Projesi’ bilim yarışmasında YGA gönüllüleri Türkiye’nin her tarafından 25 bin çocuğa ulaştı. Bilim setleri ile çocuklar kendilerini tanımayı ve yeni projeler üretmeyi, birbirinden ilginç teknolojik çözümler oluşturmayı başardılar. Özyeğin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen YGA Kampı’na, engelliler için güneş enerjisi ile çalışan yaya geçidi, ambulansların kaza yerine ulaşması için trafik ışığı düzenlemesi ve su tüketimini azaltmak için akıllı lavabo gibi yenilikçi 14 proje yer aldı. "Çocuklarımıza imkan vermemiz gerekiyor" Geliştirilen projeler hakkında açıklamalarda bulunan YGA Başkanı Asude Altıntaş Güray, akademiye her sene 50 bin lise ve üniversite öğrencisi başvurduğunu söyledi.



Güray, "Türkiye’nin en parlak gençleri sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyor. Teknolojik temelli sosyal inovasyon geliştiriyorlar. Tamamen YGA’nin geliştirdiği bilim setleri ile toplumun en ihtiyaç sahibi kesimlerine bilimi ulaştırıyoruz. Aslında bu çocuklarda özel okullarda okuyan çocuklarla eşit fırsatlara sahip oluyor. Burada da gördüğünüz deneyler 25 bin başvuru arasından seçilmiş projeleridir. 14 farklı ilden geliyorlar. Çocuklarımıza imkan verdiğimizde, yeniliğin sınırı yok" ifadelerini kullandı. Her zaman umutlu olduklarını belirten Güray, "Benim temel motivasyonum buradaki çocuklar. Onlar Türkiye’nin geleceği hem teknoloji kullanabiliyorlar hem de köklü anlamlı projeler üretebiliyorlar. Arada bizden bir şey çıkmaz diyoruz. Ama bu projeleri görünce bizim de inovasyonlar geliştirebileceğimizi inanıyorum" dedi.

Ambulanslar geç kalmasın Denizli Babadağ Molla Ahmetler Ortaokulu fen bilimleri öğretmeni olan Dilek Arslan, öğrencileri Asiye Harmanda, Semiha Karaçay, Furkan Baklaya, Kadir Soysal ile birlikte yoğun trafikte sıkışan ambulanslar için proje geliştirdiler. Dilek Arslan, amaçlarının trafiğin çok yoğun olduğu ana kavşaklarda ambulansların trafiğe takılmadan geçebilmesi olduğunu belirtti.

Arslan sözlerine şöyle devam etti: "Sürücüler araçlarının içerisinde müzik sesi açıkken ambulansın sesini duyamıyoruz. Ambulans daha gelmeden sistem ile özel bir sinyal gönderecek. Bu sinyal otomatik olarak kavşaktaki zilin çalmasını ve ambulansın gittiği yönün yeşil ışık diğer tarafların ise kırmızı ışık yanmasını sağlayacak. Diğer bir amacımız ise Büyük şehirlerde zaman problemini çözerek hızlı bir şekilde hastalara ulaşabilmek". Kör nokta kazaları önlemek için 'Akıllı Kamyon' Diyarbakır Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Barış Adar Çelebi ve Furkan Aksoy kör noktalardan kaynaklanan kazalarını azaltmak için sensörleri bulunan bir kamyon geliştirdi. Barış Adar Çelebi projeyi şu şekilde anlattı: "Kamyonlarda 4 tane kör nokta vardır. Bunlardandır en tehlikeli olanı sağ ön taraftaki kör noktadır. Buradan kaynaklanan kazaların önüne geçmek için o noktaya bir mesafe algılayıcısı yerleştirdik. Mesafe algılayıcısıyla sıralı ledlere sinyal gidiyor ve sürücüyü uyarıyor. Bu şekilde kazaların önüne geçilebilir". "Güneş açsın, engeller kalksın" Denizli Bozkurt İnceler Atatürk Ortaokulu öğrencileri Birsen Karaman ve Murat Çelik engelliler ve yaşlılar için güneş enerjisi ile çalışan yaya geçidi tasarladılar. Yaşlıların ve engellilerin trafikte karşıdan karşıya geçerken bazı sıkıntılar yaşayabildiklerini söyleyen Birsen Karaman, "Bizde bunu düşünerek güneş enerjisiyle çalışan projeyi yaptık. Yaya geçitlerine güneş enerjisi ile çalışan sandalyeler yerleştirdik. Enerjiyle birlikte yaşlı ve engelli yayalar güvenilir bir şekilde karşıya geçebilecekler" ifadelerini kullandı. "Uzay çöpleri geri dönüşüme kazandırılacak" Fatma Nur Tanrıverdi ve Can Ahmet Kolalı, uydulardan kaynaklanan uzay çöplerini yeniden geri dönüştürmeye kazandırmak için yaptıkları projeyi şu şekilde tanıttılar: "Uzay avcısı robotu uzaydaki çöpleri önündeki mıknatıs sayesinde topluyor ve haznesine depo ediyor. Robot tekrar dünyaya geri dönerek çöpleri otonom araca yüklüyor. Bilim insanları bir kısmını inceliyor bir kısmını da geri dönüşüme gönderiyorlar". Yapılan açıklamada; alınan her bilim seti karşılığında 1 tane de ihtiyaç sahibi bir okula hediye edilecek. Proje kapsamında bugüne kadar bin çocuğa bilim setinin verildiği kaydedilirken, bilim seti ile deneyerek öğrenen çocuklar için bir yarışma başlatıldığı öğrenildi.