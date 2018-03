Geleceğin atçı kadınları burada yetişiyor

-At üzerindeki kız öğrencilerden detaylar

-Genel detaylar



( ESKİŞEHİR )- ESOGÜ Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Rümeysa Yaka,- "Atlarla aramızda büyük bir bağ kurduk" ESKİŞEHİR



- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda eğitim gören kız öğrenciler, atlara adeta bebek gibi bakıyorlar. Türkiye’deki atçılık alanında en kapsamlı tesislerden biri olma özelliğini taşıyan Atçılık Meslek Yüksekokulu’nda atlarla yakından ilgilenen kız öğrenciler, atçılık alanında teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılıyorlar. Atçılığı sadece bir spor olarak görmeyen öğrenciler, atlarla adeta bir bağ kurmuş gibi iç içeler. ESOGÜ Atçılık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden Rümeysa Yaka, atçılık sporunun çocukluk hayali olduğunu söyledi.



Yaka, "Benim daha önce bu sporla ilgili deneyimim yoktu. Önce düşündüm, birkaç bilinçli insanla konuştum. Bu okulu bana tavsiye ettiler. Başladığımdan beri yeni başlamama rağmen kendime çok şey kattım. Atlarla yeni temas etmemize rağmen kısa sürede çok şey öğrendik. Aramızda büyük bir bağ kurduk. Çok mutluyuz. İyi ki bu bölümü seçmişiz. Sadece bir spor değil, bir hayvanla iç içe oluyorsunuz, bağ kuruyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Onun dışında hayatımızda kendimize de bir şeyler katıyor. Duruşumuzu, bakış açımızı her şeyimizi değiştiriyor" diye konuştu.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde okuyan bir diğer kız öğrencisi ise, "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Bölümü’nden geliyoruz. Buraya her sene geliyoruz. Burada uygulama çiftliğini görmüş oluyoruz, teorik olarak öğrendiklerimizi burada uygulama şansı elde ediyoruz. Hocalarımızı yardımcı oluyorlar. Bizim içinde çok iyi oluyor. Bu tür yerler görebilmemiz çok avantajlı" dedi.