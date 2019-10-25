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25 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası - MUĞLA Haberi

'Geleceğe Nefes-11 Milyon Fidan' kampanyası - MUĞLA Haberi

"Geleceğe Nefes - 11 Milyon Fidan" kampanyası - MUĞLA - Bilgilendirme toplantısına katılanlar - Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'ın açıklaması"Geleceğe Nefes - 11 Milyon Fidan" kampanyası - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak: - " Muğla 'da 200 bin, Aydın'da da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız" - "Bu sene dikim sezonunda, yanan sahaları tamamen ağaçlandırılmış hale getireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir metrekare alan bile ağaçlandırılmadan bırakılmayacak"MUĞLA (AA) - Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "Geleceğe Nefes - 11 Milyon Fidan" kampanyası kapsamında, Muğla 'da 200 bin, Aydın'da da 100 bin fidanı toprakla buluşturacaklarını bildirdi.Yaprak, Orman Bölge Müdürlüğünde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Muğla 'nın yüzde 68'inin ormanlarla kaplı olduğunu söyledi.

Ülke genelinde, 11 Kasım'da saat 11.11'de 11 milyon fidan dikiminin gerçekleştirileceğini aktaran Yaprak, şunları kaydetti:"Amacımız, ülke genelinde ağaç ve orman sevgisini arttırmak, çevre duyarlılığı hakkında farkındalık oluşturmak. Muğla 'da 200 bin, Aydın'da da 100 bin fidanı toprakla buluşturacağız. Bu sene dikim sezonunda, yanan sahaları tamamen ağaçlandırılmış hale getireceğiz. Kesinlikle ve kesinlikle bir metrekare alan bile ağaçlandırılmadan bırakılmayacak. Sezonda 4 - 5 milyon civarında fidan dikimi yaptık. Bölge Müdürlüğü olarak 1 milyon 156 bin 983 hektar alana sahibiz. Yangınlara karşı son teknolojiyi kullanıyoruz. Ortalama yangına müdahale süremiz 14 dakika. Yanan sahalarda ağaçlandırma ve üretim faaliyetlerimiz devam ediyor."

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