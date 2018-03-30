GEKA, MENA ülkesi 27 şehrin temsilcisini Pamukkale’de bir araya getirdi Haberi

--Akdoğan röp.

--Yemekten farklı planlarda detay



( DENİZLİ )- “Termal ve Sağlık Turizmi” toplantısı MENA ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı- Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin (MENA) 27 farklı şehrinden çok sayıda temsilci Pamukalle’de bir araya geldi DENİZLİ



- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Pamukkale ve çevresinde termal turizm anlamında yatırım bölgelerinin fazla olduğunu ve potansiyelinin yüksek olduğunu kaydederek, ilerleyen dönemlerde bölgeye daha fazla turist geleceğini ümit ettiklerini söyledi.



GEKA tarafından gerçekleştirilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin (MENA) 27 farklı şehrinden seyahat acenteleri, tur operatörleri ile gazetecileri “Termal ve Sağlık Turizmi” programı kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir araya geldi. Toplantı GEKA’nın yanı sıra Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), TYDTA MENA Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Havayolları (THY), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen toplantıda seyahat acenteleri temsilcileri Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki meslektaşları ile turizm turları üzerine fikir alışverişinde bulunarak ortak çalışma planları oluşturdular. İlçedeki termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, MENA ülkeleri diye adlandırılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde seyahat acenteleri temsilcileri, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri diye adlandırılan temsilcileri Denizli’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen toplantının öncelikli amacının Denizli ve bölgesinin yabancı ülkeler ile birlikte MENA ülkelerinde daha fazla tanıtılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Akdoğan, “Bu etkinlik ile daha fazla tanıtım yapılmasını planlıyoruz. Etkinlikte karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde yabancı seyahat acenteleri buradaki yani Denizli’deki otellerimiz ile görüşecekler. Görüşmeler sonucunda yeni anlaşmalar yapılacak ve daha sonra bölgemizi de misafirlerimize gezdireceğiz. Bu kadar kültür ve diğer turizm türleri noktasında zenginliğe sahip bölgemize hayran kalacakların düşünüyoruz” dedi.

“Buranın potansiyeli çok yüksek” Akdoğan gazetecilerin “bu tür etkinliklerin ekonomik yatırım anlamında kısa vadede olmazsa bile uzun vade de geri dönüşleri olacak mı?” sorusuna da yanıt vererek şunları söyledi: “Geri dönüşler tabi ki olacak. Burada yatırım alanları, arazilerimiz var. Buranın potansiyeli çok yüksek. Yeni tesis ve otellerimiz olacaktır mutlaka. Biz bunların tanıtımı için çalıyoruz. Aynı zamanda daha fazla turist geleceğini önümüzdeki yıllarda yaptığımız istatistiklerde göreceğimizi umuyoruz.” Gerçekleştirilen toplantıya katılan yatırımcı ve Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı Yatırım Danışmanı Abdülaziz Jaber ise yaklaşık 9 yıldır Trabzon ile çalıştıklarını ancak Denizli’nin de turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Toplantı Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve davetlilerin katıldığı yemek ile sona erdi. (GC-

