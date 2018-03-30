Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
GEKA, MENA ülkesi 27 şehrin temsilcisini Pamukkale’de bir araya getirdi Haberi

GEKA, MENA ülkesi 27 şehrin temsilcisini Pamukkale’de bir araya getirdi Haberi

-Toplantından ve yapılan görüşmelerden farklı planlarda detay

Sosyal Medya Alışveriş Yatırımcı Özel Sektör Termal Turizm 

--Akdoğan röp.
--Yemekten farklı planlarda detay

( DENİZLİ )- “Termal ve Sağlık Turizmi” toplantısı MENA ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla yapıldı- Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin (MENA) 27 farklı şehrinden çok sayıda temsilci Pamukalle’de bir araya geldi DENİZLİ

- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, Pamukkale ve çevresinde termal turizm anlamında yatırım bölgelerinin fazla olduğunu ve potansiyelinin yüksek olduğunu kaydederek, ilerleyen dönemlerde bölgeye daha fazla turist geleceğini ümit ettiklerini söyledi.

GEKA tarafından gerçekleştirilen Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinin (MENA) 27 farklı şehrinden seyahat acenteleri, tur operatörleri ile gazetecileri “Termal ve Sağlık Turizmi” programı kapsamında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir araya geldi. Toplantı GEKA’nın yanı sıra Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA), TYDTA MENA Ülkeleri Temsilcisi Mustafa Göksu, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), Türk Havayolları (THY), Zafer Kalkınma Ajansı (ZEKA) ve özel sektör işbirliğiyle gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen toplantıda seyahat acenteleri temsilcileri Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerindeki meslektaşları ile turizm turları üzerine fikir alışverişinde bulunarak ortak çalışma planları oluşturdular. İlçedeki termal bir otelde gerçekleştirilen toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan GEKA Genel Sekreter Vekili Özgür Akdoğan, MENA ülkeleri diye adlandırılan Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde seyahat acenteleri temsilcileri, gazeteciler ve sosyal medya fenomenleri diye adlandırılan temsilcileri Denizli’de ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Gerçekleştirilen toplantının öncelikli amacının Denizli ve bölgesinin yabancı ülkeler ile birlikte MENA ülkelerinde daha fazla tanıtılmasını sağlamak olduğunu ifade eden Akdoğan, “Bu etkinlik ile daha fazla tanıtım yapılmasını planlıyoruz. Etkinlikte karşılıklı görüşmeler yapılıyor. Bu görüşmelerde yabancı seyahat acenteleri buradaki yani Denizli’deki otellerimiz ile görüşecekler. Görüşmeler sonucunda yeni anlaşmalar yapılacak ve daha sonra bölgemizi de misafirlerimize gezdireceğiz. Bu kadar kültür ve diğer turizm türleri noktasında zenginliğe sahip bölgemize hayran kalacakların düşünüyoruz” dedi.
“Buranın potansiyeli çok yüksek” Akdoğan gazetecilerin “bu tür etkinliklerin ekonomik yatırım anlamında kısa vadede olmazsa bile uzun vade de geri dönüşleri olacak mı?” sorusuna da yanıt vererek şunları söyledi: “Geri dönüşler tabi ki olacak. Burada yatırım alanları, arazilerimiz var. Buranın potansiyeli çok yüksek. Yeni tesis ve otellerimiz olacaktır mutlaka. Biz bunların tanıtımı için çalıyoruz. Aynı zamanda daha fazla turist geleceğini önümüzdeki yıllarda yaptığımız istatistiklerde göreceğimizi umuyoruz.” Gerçekleştirilen toplantıya katılan yatırımcı ve Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı Yatırım Danışmanı Abdülaziz Jaber ise yaklaşık 9 yıldır Trabzon ile çalıştıklarını ancak Denizli’nin de turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu vurguladı. Toplantı Denizli Valisi Hasan Karahan, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ve davetlilerin katıldığı yemek ile sona erdi. (GC-
İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı