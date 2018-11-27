GEKA’da sanayinin geleceği masaya yatırıldı

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-Denizli Valisi Hasan Karahan konuşması



( DENİZLİ ) DENİZLİ



- Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 112. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısını “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi Yolunda Sanayimizin Geleceği: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu gündem maddesiyle gerçekleştirildi.

Bir otelde gerçekleştirilen toplantıya, Denizli Valisi ve GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karahan, Muğla Valisi Esengül Civelek, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, GEKA Genel Sekreter Vekili Özür Akdoğan ve GEKA’ya bağlı illerdeki karar alma yetkisine sahip yönetim kurulu üyeleriyle bölge paydaşları katıldı.

Finansmana erişim, beşeri sermaye, kurumsal yapılanma, fiziki altyapı, ulusal ve uluslararası pazara erişim ve tutunma, üretim maliyetleri, devlet destekleri, kalite ve markalaşma, profesyonel danışmanlık gereksinimi, mevzuata dair sorunlar ve ekonomik belirsizlik gibi konuların değerlendirildiği toplantının basına açık bölümünde konuşan Vali Hasan Karahan, toplantıdan çıkacak fikirlerin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletileceğini kaydetti.

Toplantıdan çıkacak önerilerin yeni ekonomi programı kapsamında değerlendirileceğini belirten Karahan, "İllerimiz kendi bölgelerinde önceliklerini ve hedeflerini belirleyen bir toplantı yaptı. Burada bunu resmileştirip bakanlığa sunulacak şekilde hazırlayıp, sonuç bildirgesi olarak ileteceğiz. Yeni ekonomi programı kapsamında da bu önerilerimiz değerlendirilecek" dedi.



