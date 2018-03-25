Gedizliler, 'yaren kültürü'nü yaşatmaya çalışıyor

-Türküler

-Recep Karabacak'ın konuşması.



( KÜTAHYA ) - KÜTAHYA



- Kütahya'nın Gediz ilçesinde 'yaren kültürü', yerel sanatçıların türküleriyle yaşatılmaya çalışılıyor. Gediz ve çevre ilçelerden gelen yerel sanatçılarla düzenlenen 'Dostlar Yaren Geceleri' her Çarşamba düzenleniyor. Geceye gençler ve sanatseverler büyük ilgi gösteriyor. Yel sanatçı Mustafa Karabacak, yaptığı açıklamada, ''Yöremizin türkülerini ve sohbet kültürünü gençlerimze unutturmamaya çalışıyoruz. Bizler tüm yaz sezonu boyunca düğünlere gidip halkımıza hizmet ediyoruz. Ama yaz kış Çarşamba günleri yıllardır bir araya gelir tüm ekipmnlarımızı odamıza kurar canlı müziğimizi yaparız. Yarenlerle sohbet eder çeşitli oyunlar oynar, sohbetimizi yaparız'' dedi.

Yaren kültürünün Osmanlı dönemine dayandığını belirten Recep Karabacak, ''Yıllardır Gediz ve çevre ilçelerde fotoğrafçılık yaparım. Ama her çarşamba 'Dostlar Yaren Odası' etkinliğine aksatmadan gelirim. Birlik berberlik içinde çevre ilçelerden gelen yerel sanatçılarımızla birlikte türküler söyler sohbet ederiz. Gençlerimizin bize katılması için çalışıyoruz. Yaren kültürünü onlara aşılamaya çalışıyoruz. Cümbüş, keman, bağlama ve org üstatları bizlere doyumsuz eserleri dinletiyor. Sosyal medyadan yıllardır yaptığımız etkinliği canlı yayınlıyoruz. Dünyanın bir çok ülkesinde yaşayan gurbetçilerimiz, özellikle askerlerimiz bizlerden sosyal medya aracılığı ile istekte bulunur, bizlerde elimizden geldiğince yayınlarız. Alkol, sigara gibi alışkanlıklar 'Dostlar Yaren Gecesi'nde yasaklanmıştır. Kendi çayımızı yaren odamızda bulunan kuzine üzerinde yaparız. Türk kahvemizi kendimiz yapar içeriz. Yöresel halk oyunlarımızı oynarız. Elimizden geldiğince bu geleneğin kaybolmaması için mücadele edeceğiz'' ifadelerini kullandı. (YD-EFE)

