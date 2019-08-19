Gediz Nehri'ndeki kirlilik - MANİSA

- Gediz Nehri'ndeki kirlilik - Gediz Nehri'nden detaylar - Drone görüntüleri - Gediz nehrindeki kirliliğe ilişkin arşiv görüntülerGediz Nehri'ndeki kirlilik - Nehri kirlettikleri iddiasıyla 2 işletmeye toplam 238 bin lira para cezası kesildiMANİSA (AA) - Gediz Nehri'ne bıraktıkları atık nedeniyle kirliliğe neden oldukları tespit edilen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası kesildi. Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Salihli Organize Sanayi Bölgesi ile nehir havzasındaki sanayi ve tarım işletmelerini inceleyip, nehre bıraktıkları atık sulardan numune aldı.Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirtilen sınır değerlerin üzerinde nehre atık su bıraktıkları belirlenen 2 işletmeye toplam 238 bin 860 lira para cezası verildi.
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