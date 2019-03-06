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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gediz F 495 Fırkateyni Alanya’da ziyarete açıldı

Gediz F 495 Fırkateyni Alanya’da ziyarete açıldı

Geminin dışından genel görüntü

Şehit Fırkateyn Hatıra Fotoğrafı Öğrenciler 

-Ziyaretçilerin gelmesinde görüntü
-Gemiyi gezenlerden görüntüler
-Protokolün karşılanmasından görüntü
-Şehit aile ve yakınları ile öğle yemeğinden görüntü
-Detay görüntüler

( ANTALYA )- Şehit ve gazi yakında Fırkateynde ağırlandı ANTALYA

- Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı TCG Gediz F 495 Fırkateyni Antalya’nın Alanya ilçesinde şehit aile ve yakınları ile vatandaşların ziyaretine açıldı. Mersin’den gelerek Alanya iskelesine demirleyen TCG Gediz F 495 Fırkateyni sabah 09.00’da vatandaşların ziyaretine açıldı. Fırkateynde bulunan görevli askerlerce karşılanan vatandaşlar ve öğrenciler daha sonra gemi içinde gezdirildi. Gezi sırasında vatandaşlara, gemiyle ilgili bilgilendirme yapıldı. Öğle saatlerinde ise fırkateyne Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkan yardımcısı Nazmi Yüksel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Serkan Akbaba ile şehit aile ve yakınları geldi. Protokol ve gemi mürettebatı ile öğle yemeğinde biraraya gelen şehit aile ve yakınları daha sonra görevli personel tarafından gemide gezdirildi. Şehit aile ve yakınları ile ile hatıra fotoğrafı çektiren heyet, bir süre sonra gemiden ayrıldı. Geminin cuma gününe kadar ziyarette açık olacağı belirtildi.
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