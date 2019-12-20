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20 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Gediz’de elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu ev küle döndü İzle

Gediz’de elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu ev küle döndü İzle

-Gediz Belediyediyesi itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

Cep Telefonu 


- Kütahya’nın Gediz ilçesinde elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu. Edinilen bilgiye göre, Özyurt Mahallesi'nde Süleyman Karasu'ya ait binanın üçüncü katında yangın çıktı. Isınmak için kullanılan elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Karasu ailesi ve diğer katlarda oturan komşuları binayı tahliye etti. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Dairenin kullanılmaz hale geldiği yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.
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