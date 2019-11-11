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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Gediz’de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

Gediz’de doğalgaz borusu patlatan iş makinesi alev alev yandı

Cep telefonu görüntüsü iş makinasının alev alev yanması

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

İş Makinası Dağıtım Şirketi Alt Yapı Çalışması Doğalgaz Borusu Cep Telefonu 


- Kütahya’nın Gediz ilçesinde, alt yapı çalışması yaparken doğalgaz borusunu patlatan iş makinesi yandı. Alınan bilgiye göre, Gediz Belediyesi tarafından su borusu döşemesi için kanalın açıldığı sırada doğalgaz borusu büyük bir gürültüyle patladı. Patlamayla birlikte iş makinesi alev alev yandı. İtfaiye ve doğalgaz dağıtım şirketine haber verilmesi üzerine olay yerine çok ekip sevk edildi. Doğalgazın kesilmesinin ardından Gediz Belediyesi itfaiye ekipleri yanmaya devam eden iş makinesini söndürürken, doğalgaz borusunun onarılmasından sonra ekipler çalışmalarına yeniden başladı.
Doğalgazın havaya alev halinde metrelerce yükselmesi vatandaşlar tarafından cep telefonuna kaydedilirken, görüntülerde faciadan dönüldüğü görüldü.

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