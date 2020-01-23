Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Ocak 2020 Perşembe günü yayınlandı
Gediz'de 'Çocuk sanat atölyesi' etkinlikleri Haberi

Gediz'de 'Çocuk sanat atölyesi' etkinlikleri Haberi

-atölyeden genel görüntü

Gençlik Merkezi Yarıyıl Tatili Sanat Atölyesi Allah Öğrenciler 

--eğitmen ahunur yukarıdere bilgi veriyor
-- Başkan Muharrem Akçadurak bilgi
-- velilerin röportajı
--öğrenci görüntüleri

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Gediz Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çocuk Sanat Atölyesi' etkinliği Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi’nde başladı.
5 gün boyunca devam edecek 'Sanat Atölyesi' etkinliği 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz olarak 14-16 saatleri arasında Adnan Menderes Yaşam Parkı Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. “Kültür ve Turizm Bakanlığı AREGEM’in katkılarıyla 'Gönüllü Somut Olmayan Kültür Miras Taşıyıcısı Sanatçıları'nın katılımı ile yarıyıl tatili “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinliği kapsamında 6-12 yaş arası öğrencilere yönelik ücretsiz Ebru Sanatı, Taş Baskı, Mandala Boyama, Seramik Boyama, Kukla Yapımı çalışmaları ile her gün bir etkinlik düzenleniyor. Usta eğitmenler düzenlenen etkinlikte Geleneksel Türk El Sanatlarını öğrencilere aktarıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı AREGEM’in ve Gediz Belediyesi'nin katkılarıyla Sanat Atölyesinde çocuklara eğitim verdiklerini belirten Eğitmen Ahunur Yukarıdere, “Çocuklarımızın burada en iyi şekilde eğitim almasını sağlamaktayız. Etkinliğe katılan öğrenci ve velilerimizle birlikte Belediye Başkanımız Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Sömestr tatilinde çocuklarımıza Kültür Bakanlığı ile ortaklaşa yapmış olduğumuz etkinlikte Ebru Sanatı, Taş Baskı, Mandala Boyama, Seramik Boyama, Kukla Yapımı gibi çocukların öğrenerek iyi vakit geçirmeleri için program hazırladık. İnşallah çocuklarımız burada hem öğrenir hem de el becerileini geliştirir. 6-12 yaş arasındaki çocuklarımızı gençlik merkezimize bekliyoruz. Hepsine iyi tatiller diliyorum” ifadelerini kullandı. Sanat atölyesinden duydukları memnuniyetlerini belirten öğrenci velileri, “Böyle bir etkinlik düzenlediği için Başkan Muharrem Akçadurak’a teşekkür ederim. 3 gündür buraya geliyoruz, gerçekten mükemmel etkinlikler var. Böyle devam etmesini umuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” dediler. Sanat atölyesi etkinlikleri yarın sona erecek (RB-EFE)
loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı