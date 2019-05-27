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27 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı...Kılıçkaya Barajı havadan görüntülendi Haberi

Geçtiğimiz yıl kuruyan baraj bu yıl doldu taştı...Kılıçkaya Barajı havadan görüntülendi Haberi

Gölden detaylar

Tarım Elektrik Santrali Karahisar Hidroelektrik Hidroelektrik Santrali 

-Drone görüntüsü
-Sular altında kalan ağaçlar
-Röportaj
--arşiv görüntü-
-Barajın geçen seneki görüntüsü

( SİVAS -ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalan Kılıçkaya barajı bu yıl doldu taştı, baraj kıyısında ki ormanlar sular altında aldı. Sivas’ın Suşehri ise Giresun’un Şebinkarahisar ilçeleri arasında kalan 64 kilo metre kare genişliğinde ki Kılıçkaya Barajı'nda geçtiğimiz yıl su seviyesi hiç olmadığı kadar azalmıştı. Barajın ortasında bulunan ve içerisinde tarım yapılan ada ise kara ile birleşerek ada olma özelliğini kaybetmişti. Bu yıl bölgede mevsim normallerinin üzerinde kar yağması, havaların ısınması ile karların erimesi barajın dolup taşmasına neden oldu. Kaybolan ada yeniden ortaya çıktı. Yükselen su seviyesi, göl çevresindeki ormanları sular altında bıraktı. Ormanlardan gözle görülebilen sadece ağaçların uçları oldu. Suşehri ilçesinde yaşayan Gazetesi Nevzat Yücel yaptığı açıklamada, “Burası Kılıçkaya Barajı, hidroelektrik santrali amaçlı kullanılan bir baraj. Geçen yıl bu ayalarda gördüğünüz saha bomboştu. Bu sene yaklaşık 15 gün önce su havzası tamamen doldu. Bu yıl çok kar yağdı. Sonbahardan bu yana aşırı kar ve yağmur yağdı. Dağlarda şuanda hala kar var. Sular dereler çok akıyor. Sürekli de doluyor. Bu yıl kuraklık endişesi taşımıyoruz.”dedi.

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