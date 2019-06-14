'Geçmişin Altın ri' sergisi Denizli’de açıldı Haberi

-Serginin açılmasından detay

-Sergideki eserlerden farklı planlarda görüntü



( DENİZLİ ) "Geçmişin Altın İzleri" sergisi Denizli’de açıldı DENİZLİ



- Denizli Büyükşehir Belediyesinin açtığı ücretsiz kurslarda eğitim gören bin 470 kursiyerin el emeği göz nuru olan 3 bin 735 eserin beğeniye sunulduğu sergi törenle açıldı. Geleneksel Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı ‘Geçmişin Altın İzleri’ adlı sergi 23 Haziran'a kadar açık kalacak. 3. Geleneksel Türk El Sanatları sergisi ile beğeniye sunuldu. Türk el sanatlarının geçmişten geleceğe yolculuğunun anlatıldığı Geçmişin Altın İzleri adlı sergi valilik karşısındaki eski Sümerbank binasında açıldı. Törene, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Değirmenci, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı Gamze Sevgi, Acıpayam Dernekler Birliği Başkanı Prof. Dr. Turgut Tok, davetliler, eğitimciler, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Değirmenci, sergiye katılan herkese teşekkür ederek, "Bir yıl boyunca emek verdiniz ve el emeği göz nurlarınızı hazırladınız. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum; 23 Haziran'a kadar açık kalacak sergimizi mutlaka eşinizle çocuklarınızla ziyaret edin" dedi.

“Ortak değerlerimize sahip çıkıyoruz” Sanat ve kültürün çok önemli olduğunu vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti: "Toplumları bir arada tutan yapı taşlarının en önemlisi sanattır. Sanat ve kültürümüzü yaşatmak ise kamu kurum kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının en önemli vazifelerinden bir tanesidir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak Türk toplumunun temel yapı taşlarından, ortak paydalarımızdan bir tanesi olan sanata sahip çıkmaya devam ediyoruz. İnşallah bundan sonra da sizlerle beraber aynı şekilde sanatımıza, kültürümüze, sporumuza, bizi biz yapan değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bizlere bu imkanı sağlayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan'a, eğitimcilerimize, kursiyerlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." Sergi 23 Hazirana kadar ziyaretçilerini ağırlayacak Konuşmanın ardından tarihi Nuzhet Sürücü Evi, Atalar Evleri, Yenişehir Seramik Atölyesi, Yenişehir El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Gerzele El Sanatları ve El Becerileri Kurs Merkezi, Sosyal Yaşam ve Kültür Merkezi ile Bağbaşı El Becerileri ve Kurs Merkezi olmak üzere toplam 7 farklı noktadaki kurs merkezlerine katılan bin 470 kursiyerin 3 bin 735 el emeği göz nuru eserinin yer aldığı sergi açıldı. Değirmenci ve beraberindekiler sergiyi gezerek eğitimcilerden bilgi aldı. Sergi 23 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

