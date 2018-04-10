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10 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Geçmişi hayalinde canlandırarak resme döküyor İzle

Geçmişi hayalinde canlandırarak resme döküyor İzle

Saim Bakır ile röportaj

Perspektif Resim Sanatı 

-saim bakır resim çizerken
-saim bakırın 50 yıl önce gördüğünü resmettiği tablolar
-genel detaylar

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te yaşayan 75 yaşındaki Saim Bakır, yıllar öncesinde gördüğü yerleri hafızasına kaydedip, 50 yıl sonra bile resmedebiliyor. Gaziantepli 75 yaşındaki Saim Bakır, çocukluk ve gençlik yıllarında gördüğü yerleri hafızasına kaydedip aradan 50 yıl geçmesine rağmen unutmayarak resmediyor. Hafızasına kaydettiği yerleri resmetmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu GASMEK’te resim yapma özelliğini geliştiren Saim Bakır, en büyük özelliğinin gördüğü yerleri unutmaması olduğunu söyledi.

1957-58 yılları arasında Harput’u gezdiğini ve birkaç sene önce o zaman gördüğü Harput’u resmettiğini belirtti.
“Gördüğüm yerleri 50 yıl sonra resmediyorum” Gördüğü yerleri 50 yıl sonra resmettiğini ifade eden Saim Bakır, ben 1943 yılında Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde doğdum. Çocukluktan beri gördüğüm yerleri hafızama kaydedip resmediyorum. 1957-1958 yıllarında Harput’a gittim. Orada gördüğüm yerleri Harput’un resmini 50 yıl sonra resmini çizdim. Kesinlikle gördüğüm yerleri unutmuyorum. Şuan o fotoğraftan eser yok. Orası Yapılaşmaya uğramış. GASMEK kursunda resim sanatımı geliştirerek yeni teknikler öğrendim” dedi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu GASMEK’in Sanat ve Tasarım eğitmeni Neslihan Arıcı Saim Bakır’ın yeteneğinin farkına varıp onu geliştirmesine yardımcı olduklarını söyleyerek, “Saim Bakır bize 3 yıldan beri geliyor. Öncesinde sulu boya tekniğiyle çalışmalar yapmış. Bizde onu birazda yağlı boyaya yönlendirdik. İlk geldiğinde perspektif bilgisi yoktu. Burada perspektifi öğrendi. Saim amca gençliğinden beri gördüğü ortamları resmetmeyi seviyor. Bunu sulu boyayla yapıyor. Bizde bunu fark edip üzerinde durarak onu gelişmesine katkı sağladık” diye konuştu.
Öte yandan Saim Bakır'ın yaklaşık 50 yıl önce gördüğü yerlerle ilgili yaptığı resimler, o bölgeye ve döneme ait resimlerle birebir benzemesi ise dikkat çekiyor. (LO-SD-
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