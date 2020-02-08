Geçirdiği kazadan 16 gün sonra hayatını kaybetti



- Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Doğu garaji girişinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir bayan az daha otobüsün altında kalıyordu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. 16 gün sonra talihsiz kadın hayatını kaybetti. Edilen bilgiye göre kaza 23 Ocak 2020 tarihinde Doğu garajı girişinde meydana geldi. Kurşunlu mahallesinden gelip doğu garajına girmek isteyen Baki A. idaresindeki otobüs bu sırada karşıdan karşıya geçmek isteyen Emel A’yı fark etmeyince çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz kadın yere düşerek yaralandı. Kazayı görenler kadının yardımına koştu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Emel A hastane kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Talihsiz kadın olaydan 16 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Emel A’nın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.



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