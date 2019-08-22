Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı Haberi

-- Konser veren polis korosunda Kaftar'ın bağlama çaldığı görüntü

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--İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen tören

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( KAYSERİ )- Hayatını kaybeden polis memurunun bağlama çaldığı görüntüleri duygulandırdı KAYSERİ



- Kayseri'de evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Yusuf Katfar, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Katfar'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 46 yaşındaki Yusuf Katfar, dün evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum polis memuru için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Düzenlenen törenin ardından Katfar'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Hunat Cami'ne getirildi.

Burada öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Katfar'ın cenazesi, İldem Mezarlığı'nda defnedildi. Cenaze namazına Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, Katfar'ın ailesi, yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.

Bağlama çaldığı görüntüleri duygulandırdı Öte yandan üçüz çocuk babası polis memuru Yusuf Katfar'ın Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve polislerden oluşan koroda yer aldığı öğrenildi. 10 Nisan'da düzenlenen programda ilk kez kurulan polis kadrosu 'Polis Haftası Etkinlikleri' kapsamında konser vermiş, Katfar da koroda bağlama çalmıştı.

