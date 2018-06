Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar yaylalara akın etti İzle

-Yayla evinin etrafının ağaçlarla çevrilmesi

-Kadınların yemek hazırlaması

-Çocukların kuzu sevmesi

-Ailelerin ocak yeri hazırlaması

-Yayla evi damının (çatı) hazırlanması

-Hayvan sahibi Turan Karakan Röp.

-Yaylacı Mehmet Karabulut Röp.

-Kadınların ocak üzerinde yemek hazırlaması

-Ocaktan detay

-Aile fertlerinin yayla evinde çay içmeleri

-Hasköy Dağdibi köyü muhtarı Kadri Coşkun röp.



( MUŞ - HD)- Huzur ve güven, yaylacıları sevindiriyor MUŞ



- Muş’ta geçimlerini hayvancılık ile sağlayan hayvan sahipleri, meraların huzura kavuşmasının ardından yaylalara yerleşmeye başladı.

Hasköy ilçesine bağlı köylerde yaşayan hayvan sahipleri, yaylalara çıkmaya başladı.

Geçimlerini hayvancılıkla sağlayan vatandaşlar, huzur ve güvenin sağlandığı yaylalarda hazırlıklarını sürdürüyor. Karaağaç Yaylası’na çıkan hayvan sahipleri, burada yaşamlarını sürdürmek için yayla evi ve gündelik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hazırlık yapıyor. Ramazan ayı ve yağışlardan dolayı yaylaya bir ay geç çıktıklarını ifade eden hayvan sahibi Turan Karakan, geçimlerini koyunları sayesinde sağladıklarını söyledi.



"Koyunlarımız bizim geçim kaynağımız" Yaylaya huzur ve güven içerisinde çıktıklarını kaydeden Karakan, "Bu sene Ramazan ayı ve yağışlardan dolayı bir aylık gecikmeyle yaylaya çıktık. Şu anda yayla evimizin çalışmasını yapıyoruz. Hava şartlarından dolayı geç geldik. Burada 75 günlük bir zaman geçiriyoruz. Çok şükür burası güvenli, herhangi bir sıkıntı yok, güvenlik açısından herhangi bir sıkıntı yok. Rahatız burada. Ova sıcak olduğu için buralar serin. 2,5 aylık bir zaman burada kalıyoruz. Hayvanlar için iyi. Bizim burada 2 bin civarında küçükbaş hayvanımız var. Günde iki defa süt sağımı yapıyoruz. Sütleri mandıraya veriyoruz. Gerçekten süt ucuz. Biz peynir yapıp mandıraya 10 liradan veriyoruz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Koyunlarımız bizim geçim kaynağımız. Her sene böyle gelip 2,5 ay kalıp havalar tekrar serinleyince köyümüze dönüyoruz" dedi.

"Cumhurbaşkanımıza çok çok teşekkür ederiz" Yaylacı Mehmet Karabulut da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ettiğini belirterek, “Bize müsaade etti, bizde yaylaya çıktık. Çok huzurluyuz. Allah kendisinden razı olsun, başımızdan eksik olmasın" ifadelerini kullandı. "Yaylaların serbest olması halkımıza bir huzur getirdi" Dağdibi Köyü Muhtarı Kadri Coşkun ise, bölgede PKK terör örgütü diye bir şey kalmadığını hatırlatarak, "Bu sene yoğun yağmur nedeniyle yaylacılar bir ay geç çıktı yaylaya. Daha halen çıkmaya devam ediyorlar. Güzel geçiyor. Çok güzel huzurumuz var. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Bu sene bütün yaylaları serbest etti. Köy halkının çoğunluğu yaylalara çıkıyorlar. Çok memnunuz, mutluyuz. Daha önceden PKK terör örgütü halkımızı rahat bırakmıyordu. Gerçi her şeye rağmen gelip gidiyorduk, 2002'den sonra Cumhurbaşkanımızla birlikte terör örgütü diye bir şey kalmadı bizim bölgemizde. Güvenlik güçlerimiz sayesinde her sene huzurlu yaylaya gelip gidiyoruz. Yaylaların serbest olması halkımıza huzur getirdi. Yani rahatlıkla yaylalara gidip geliyoruz. Sadece hayvanlar için değil aynı zamanda vatandaşlar piknik amacıyla buralara gelip pikniklerini yapıp tekrar köylerine dönüyorlar. Bizim bu yaylamıza elektrik bağlanmasını ve yol getirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

(UU-MSA-Y)