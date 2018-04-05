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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Geçimini eşek sütü satarak sağlıyor - ZONGULDAK Haberi

Geçimini eşek sütü satarak sağlıyor - ZONGULDAK Haberi

- Eşeklerden detaylar - Eşek sağımı detaylar - Malik Ayyıldız ile röportajGeçimini eşek sütü satarak sağlıyorZONGULDAK (AA) - Çaycuma ilçesinde yaşayan 58 yaşındaki Malik Ayyıldız, eşek sütünün litre fiyatı inek sütünden daha pahalı olduğu için ineğini satıp eşek aldı.İlçeye bağlı, Esentepe köyünde ikamet eden Ayyıldız, yaklaşık iki ay önce satın aldığı eşeğinden elde ettiği sütü, sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla talep edenlere ulaştırıyor.Ayyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşeği bir yakının yardımıyla Karabük'ten satın aldığını söyledi.

Sütünün litresini 100 liradan sattığını aktaran Ayyıldız, şöyle konuştu:"Eşek sütü sattığımı internet ortamından talep edenlere duyuruyorum. Almak isteyenlerde oradan bana telefonla ulaşıyor. Bende randevu veriyorum. O gün akşam yavrusuna süt emdirmiyoruz. Sabahta sağıyoruz. Talep ederlerse buraya gelip eşeği sağar sağmaz sütünü burada içiyorlar. Gerekirse de bir kap yardımıyla alıp götürüyorlar."Gençlik yıllarında eşekleri taşımacılıkta kullandıklarını ve teknolojinin gelişmesiyle eşeklerin artık taşımacılıkta kullanılmadığını ifade eden Ayyıldız, "Son günlerde sütüne olan ilgi yaygınlaşınca bende tekrar eşek alıp sütünden gelir elde ediyorum." dedi.
Malik Ayyıldız, sattığı eşek sütüne rağbet artarsa çiftlik kurmayı planladığını da sözlerine ekledi.

Teknoloji Muhabir Sosyal Paylaşım Eşek Sütü 

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