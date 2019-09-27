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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Geceyi aydınlatan alevler korkuttu

Geceyi aydınlatan alevler korkuttu

Alevli görüntü

Kamera Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale Irak 

-Vatandaş kamerası(Alevli görüntü)
-İtfaiye ekipleri müdahalesi
-Polis ekipleri yangınla ilgili bilgi alıyor
-Meraklı vatandaşlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul'un Maltepe ilçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi'nde iki katlı bir binanın çatısında meydana gelen yangın çevredeki vatandaşları korkuttu. İhbar üzerine kısa sürede yangın noktasına gelen itfaiye ekipleri çatıda oluşan alevleri kontrol altına aldı. Söndürülmeyen mangal iddiası araştırılıyor Maltepe ilçesi, Küçükyalı Merkez Mahallesi, Şehit Eren Tecimel Sokak'ta yer alan iki katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi bina içerisinde yaşayanları tahliye etti ve yangına müdahale etti. İtfaiye aracının merdivenini kullanarak dışarıdan ve bina içerisinden alevlere müdahale eden ekipler kısa sürede alevleri kontrol altına almayı başardı. Yangın sonucu ihtiyaç olabileceği düşünülerek olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerinin çalışması sona erene kadar beklerken polis ekipleri çevre güvenliğini aldıktan sonra yangının neden çıktığı yönünde soruşturma başlattı. Çevredeki vatandaşların iddiasına göre yangına söndürülmeden bırakılan mangal neden oldu.
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