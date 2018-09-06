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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - İSTANBUL

Gecenin karanlığını şimşekler aydınlattı - İSTANBUL

- Şimşek detayları İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısıİSTANBUL(AA) - Bu gece yarısı başlayıp öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağış öncesi şimşekler gökyüzünü aydınlattı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Yapılan son değerlendirmelere göre İstanbul 'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların bu gece ve yarın öğle saatlerine kadar Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kuvvetli (20 - 40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." dedi.

Sağanak Yağış Su Baskını Gökyüzü 

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