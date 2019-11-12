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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gecekondu yangını itfaiyeyi seferber etti

Gecekondu yangını itfaiyeyi seferber etti

İtfaiye ekipleri müdahalesi

Gecekondu Harekete Geç Sağlık Ekipleri Rtürk Trol 

-İtfaiye araçları
-Yükselen dumanlar
-Röp
-Yaralının ambulansa bindirilişi

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Sultanbeyli de gece yarısı alevlere teslim olan gecekondu itfaiye ekiplerini harekete geçirdi. İki kişinin yaşadığı belirlenen gecekonduya kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken bir kişi dumandan etkilendi. İtfaiye ekipleri mahsur kalan yaşlı bir kişiyi kurtardı Yangın, saat 03.30 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi, Ersoy Sokak'ta bulunan tek katlı bir gecekonduda meydana geldi. Anne ve kızın yaşadığı gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken içerideki iki kişi tahliye edildi. Polis ekiplerinin çevre güvenliği aldığı gözden kaçmazken dumandan etkilendiği belirlenen yaşlı bir kişiye olay yerindeki sağlık ekiplerince müdahale edilirken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Görgü tanığı: Bir evleri vardı onu da kaybettiler Yangının çıktığı gecekondunun karşı binasında yaşayan İsmail Ertürk, "Saat gece 03.00 sıraları falan evde oturuyorduk itfaiye seslerine çıktık. Bir anda yangını gördük, sağ olsun itfaiye geldi müdahale ediyor. Bir anne bir kız zaten durumları da pek iyi değil bir evleri vardı onu da kaybettiler" ifadelerini kullandı.
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