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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Gecekondu yangını - İSTANBUL

Gecekondu yangını - İSTANBUL

- Dumandan etkilenen kişinin ambulansa taşınması - Yangının çıktığı gecekondu - İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi İstanbul 'da gecekondu yangını - Dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldıİSTANBUL (AA) - İstanbul Sultanbeyli'de bir gecekonduda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.Yavuz Sultan Selim Mahallesi Ersoy Sokak'ta bulunan, iki kişinin yaşadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yangından ötürü oluşan yoğun duman bütün gecekonduyu sararken, itfaiye ekipleri kendi imkanıyla çıkamayan bir kişiyi tahliye etti.İtfaiye görevlilerince kısa sürede söndürülen yangında, dumandan etkilenen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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