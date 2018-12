Gece yarısı Uludağ’da eksi 15 derecede şok evlilik teklifi İzle

-evlilik teklif etmesi

-evlilik teklif ederken söylediği sözler

-içeride evde yapılan kutlama

-Ahmet Can Kural röp

-Songül Arslan röp.



( BURSA - ÖZEL) BURSA



- Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ ilginç bir evlilik teklifine sahne oldu. Komiser yardımcısı olan Ahmet Can Kural hemşirelik yapan Songül Arslan’a gece yarısında eksi 15 derecede kar üstünde evlilik teklifi etti. 7 ay önce bir düğünde tanıştığı kız arkadaşına evlilik teklifinde bulunmak isteyen Komiser Yardımcısı Ahmet Can Kural, Uludağ’da sıfırın altında eksi 15 derecede bir etkinlik düzeldi. Saatler gece yarısını gösterince kız arkadaşı hemşire Songül Arslan'ı, Uludağ’a getirerek eksi 15 derecede evlilik teklifinde bulundu. Evlenme teklifi alan Songül Arslan bir süre şaşkınlığını gizleyemedi. Evlilik teklifi eden komiser yardımcısı Ahmet Can Kural, "Biz 7 aydır beraberiz. Songül ile ilk konuşmalarımızda; uçaktan atlayarak evlilik teklifi etmek geldi benim aklıma. Uçaktan atlayacağım zaman "atlama ölürsün" dedi.

Bir dahaki buluşmamızda "seninle beraber denize dalış yapalım" dedim. "Soğuk" diyerek kabul etmedi. "Ata binelim at üzerinde evlilik teklifi edeyim" dedim, o da "attan düşeriz bir yerlerimiz kırılır" diye cevap verdi. Ben de Uludağ'ı sevdiği için burada evlilik teklifinde bulundum. Hava çok soğuk. Üşüme yok ama diz çökerken ıslandım sadece" dedi.

Özel bir diş hastanesinde hemşirelik yapan ve evlenme teklifi alan Songül Arslan, "Gerçekten çok şaşırdım. Bunu beklemiyordum, şu anda arkadaşımın nikahına geldiğimi düşünüyordum. Çok mutlu oldum fakat eksi 15 derecede içimizi ısıtan bir sevgimiz olduğu için üşümüyoruz. Böyle bir şeyi asla beklemiyordum, nikaha geldiğimizi düşünüyordum. Kendi nikahıma gelmişim" diye konuştu.

(SRK-İHS