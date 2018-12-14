Gece yarısı tavuk alma eğlencesine kaymakamdan tepki

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( BURSA ) BURSA



- Bursa'nın İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, gece yarısı dümbelekli ve kornalı tavuk alma eğlencesi yapılmasına ve düğünlerde silah atılmasına tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde muhtarlarla yemekti toplantıda konuşan Kaymakam Şükrü Görücü, özellik düğünlerde silah atılmaması ve gecenin bir yarısında tavuk alma eğlencesiyle ilgili bazı ikazlarda bulunmuştu. Bu ikazların ardından Süleymaniye Muhtarı Halim Yiğit tarafından kendisine ait sosyal medya hesabında paylaştığı yazı ilçe gündeminde geniş yankı buldu. Yiğit, muhtarlık panosuna da astığı yazıda şu ifadelere yer verdi. “29 Kasım 2018 tarihinde İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü ile yapılan toplantı sonucunda muhtarlıklarca kesinlikle uygulanması gereken genelge maddeleri aşağıdaki gibidir: Düğün ve cemiyetlerde Emniyet Müdürlüğünden izin alınacaktır. Meskun alanlarda veya düğünlerde silah atılmayacaktır.Gece 24.00’den sonra tavuk alma ve benzeri eğlenceler yasaklanmıştır. Fakir veya engelliler adına dolandırıcılık amaçlı para toplayan kişileri acilen 155’e bildirmeniz önemle rica olunur. Yukarıda bildirilen genelgeye uymayanlar hakkında işlem başlatılacaktır.” Kaymakam Şükrü Görücü ise, söz konusu yaptığı toplantıda yaptığı konuşmada, "Düğünlerde silah atmayın, attırmayın. Emniyet ve jandarma size tebligat bulundu. Bulunmayan varsa bir daha hatırlatmakta fayda var. Törenlerde, düğünlerde, asker uğurlamalarda kesinlik ruhsatlı olsa bile silah atmayacaksınız. Düğün sahipleri de bunun sorumluğuna katlanıp tebligat yapılmıştır. Birde gecenin saat 03:00’de tavuk almak için milleti rahatsız etmeye kimsenin hakkı yok. Bunu da herkes bilmeli. Örf ve adete saygı duyarım, ama o örf ve adetin de belirli bir kurallar içerisinde olması lazım. Çünkü kanunlar, tüzükler ve yönetmenliklerin olduğu yerde örf ve adetler fayda etmez" diye konuştu.

Kent Konseyi Başkanı Haydar Cerrah, karara destek vererek, "Hepinizin bildiği gibi, düğünlerde tavuk alma geleneği sadece Bursa’da, ilçelerinde ve köylerinde yapılan bir adettir. Kına gecesinde gelin tarafı eğlendikten sonra, daha çok kadınların öncülüğünü yaptığı bir grup, gecenin saat ikisinde, üçünde davul zurna eşliğinde damat evine giderler. Bir saat kadar süren bu gece zulmünden sonra damat evinden tavuk alırlar ve böylece bu düğün âdeti de yerine getirilmiş olur" dedi

