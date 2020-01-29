Gece yarısı Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.
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