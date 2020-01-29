Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gece yarısı Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

Gece yarısı Suriye'ye mühimmat ve askeri araç takviyesi

Askeri araçların geçmesi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar Askeri Araç 

-Geçişten genel görüntüler

( HATAY ) HATAY

- TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK),Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden devam ediyor. Hatay'a gönderilen zırhlı araçlar, Kırıkhan ilçesinden geniş güvenlik önlemleri altında geçişi sağlandı. Askeri araçların sınır birliklerine takviye amaçlı yola çıktığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı