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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gece yarısı Suriye sınırına asker takviyesi

Gece yarısı Suriye sınırına asker takviyesi

Askeri araçların geçişinden görüntüler

( HATAY ) HATAY


- Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye sınırına gece yarısı asker takviyesi yapmaya devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki birliklerine ülkenin çeşitli birliklerinden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araçlar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi üzerinden, Kumlu İlçesine geçiş yaptı. Askeri konvoy, Kumlu İlçesinde yeni açılan Zeytin Dalı Sınır Kapısı'ndan geçiş yaparak Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gitti.
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