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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gece yarısı otomobile benzin döküp kundakladılar

Gece yarısı otomobile benzin döküp kundakladılar

yanan otomobilden detaylar

Polis Araç Yangını Akalan Barla Benzin 

-Araç sürücüsü Mahmut Sümbül'ün açıklaması
-detay görüntüler
-fotoğraf

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde motosikletli 2 kişi, gece yarısı üzerine benzin döktükleri 2 otomobilden birini kundaklayarak kullanılmaz hale getirdi.Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yaşandı. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen motosikletli 2 kişi, iddiaya göre park halindeki 2 otomobilin yanına giderek üzerine benzin döktü. Üzerine benzin dökülen 2 otomobilden biri ateşe verilince çevredeki vatandaşlar durumu fark etti. Vatandaşların durumu fark ettiğini gören şahıslar, motosikletlerine binerek olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine giden polis inceleme başlattı, itfaiye ekipleri de araç yangınını kontrol altına aldı. Otomobili kundaklanan Mahmut Sümbül, mağdur olduğunu ifade ederek, kundakçıların bulunmasını istedi.Motosikletli kundakçıların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlatıldı.
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