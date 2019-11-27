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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Gece yarısı korku dolu anlar... Dev ağaç otomobilin üzerine devrildi

Ağaçtan detaylar

Polis Bild Efes Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Kesme işleminden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı engelledi TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iddiaya göre kökü çürüyen ağaç bir otomobilin üzerine devrildi. Park halindeki otomobilin içinde kimsenin olmaması çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Olay Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da bulunan eski Valiliğin yanında meydana geldi. İddiaya göre sokakta kökü çürüyen dev bir ağaç büyük bir gürültü ile park halindeki 22 AJ 178 plakalı bir otomobilin üzerine devrildi. Olayı gören vatandaşlar hemen kısa sürede durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı inceleme sonrası ağacın düştüğü otomobilin içinde ve çevresinde kimsenin olmayışı çevredekilere rahat bir nefes aldırdı. Dev ağacın üzerine düştüğü otomobilde maddi hasar meydana gelirken, polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı. Aracın içerisinde ve ağacın düştüğü bölgede yapılan incelemelerin ardından itfaiye ekipleri aracı kurtarmak için ağacı kesme işlemine başladı.

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