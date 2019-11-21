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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gece yarısı kaçak operasyonu: Panelvan'dan yabancı uyruklu 50 kaçak göçmen çıktı İzle

Gece yarısı kaçak operasyonu: Panelvan'dan yabancı uyruklu 50 kaçak göçmen çıktı İzle

Kaçak göçmenlerden detaylar

Kaçak Operasyonu Kaçak Göçmen Akalan Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Kaçak göçmenler yakalanırken detaylar
-Polis ekiplerinden detaylar
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ -ÖZEL) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince takibe alınan kapalı kasa bir minibüsten 50 kaçak göçmen yakalandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasadışı kaçakçılığa geçit vermiyor. Polis ekipleri gece yarısı başarılı bir operasyona daha imza attı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gece saat 00.30 civarında gelen bir ihbar ile kısa sürede harekete geçti. Harekete geçen polis ekipleri söz konusu şüpheli aracı takibe alarak durdurmak istedi. Dur ikazlarına uymayan kapalı kasa minibüs hızlanarak uzaklaşmaya çalıştı. Takibi elden bırakmayan polis ekipleri merkezi ilçe Süleymanpaşa’nın çıkışında şüpheli aracı durdurdu. 50 kaçak göçmen yakalandı Durdurulan aracın içinde yapılan aramada yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışan farklı uyruklardaki toplamda 50 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemleri yapılmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne götürülürken, aracın içinde yapılan detaylı aramada sınır geçişinde kullanılmak üzere kaçak göçmenlere ait bot ele geçirildi. Olayda kullanılan minibüs muhafaza altına alınırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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