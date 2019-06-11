Gece yarısı dehşet saçan zanlı tutuklandı

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( TEKİRDAĞ )- Biri polis üç kişiyi yaralayıp kaçmaya çalışırken bir kişiyi de boğazından kesti TEKİRDAĞ



- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa biri polis olmak üzere toplamda üç kişiyi yaraladıktan sonra kaçmaya çalışırken bir kişiyi de boğazından bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı. Tekirdağ’da bulunan bir kıraathanede İbrahim Y. isimli şahıs tartıştığı iki kişiyi ve olay yerine gelen polisi bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. İzini kaybettirmeye çalışan zanlı bir apartmanın beşinci katında bulunan İsmail Şentürk’ü de boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince yakalandı. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay Olay dün gece saat 11.00 sıralarında Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’ya bağlı Yavuz Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Y. (55), isimli şahıs bulunduğu kahvehanede henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri gelerek şahsı yakalamaya çalıştı. İbrahim Y. bir polisi de kolundan yaraladıktan sonra olay yerinden uzaklaşarak izini kaybettirmeye çalıştı. Dehşet saçtı kendini eve kilitledi İzini kaybettirmeye çalışan İbrahim Y. girdiği apartmanın beşinci katında karşısına çıkan 57 yaşındaki İsmail Şentürk’ü boğazından bıçakladı. Boğazından bıçak darbesi alan Şentürk hayatını kaybederken zanlı kendini eve kilitledi. Polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu şahıs kendini kilitlediği evden gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Şentürk ise Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (HLD-

