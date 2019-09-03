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03 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Gece yarısı çıkan yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi İzle

Gece yarısı çıkan yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi İzle

Yangın söndürme detayları

( SİVAS ) SİVAS

Trol 


- Sivas’ın Ulaç ilçesinde gece yarısı çıkan yangında alevlerin sardığı tandır evi kullanılmaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre yangın gece yarısı Ulaş ilçesi Ekincioğlu köyünde, Hami Çaymaz’a tandır evinde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede evi sardı. Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma olmayan yangında ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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