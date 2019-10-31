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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gece yarısı 6 kişinin bulunduğu eve pompalı tüfekli saldırı Video

Gece yarısı 6 kişinin bulunduğu eve pompalı tüfekli saldırı Video

-Olay yeri detay ve genel görüntü

( İZMİR )- Olay sonrası anne, "Ya çocuklarım mutfakta olsaydı" diye isyan etti İZMİR

Talak Akalan Polis Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı 


- İzmir’in Bayraklı ilçesinde aralarında 3 çocuğunda bulunduğu 6 kişilik bir ailenin evi pompalı tüfekle kurşunlandı. Olay, saat 01.15 sıralarında ilçeye bağlı Org. Nafiz Gürman Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatalak annesi ve kayın validesi dahil 3 çocuğu ile birlikte yaşayan Selma D. (36), çocukları Ömer F. (17), Feyzi F. (13) ve Tevfik F.’yi (16) yatırmak üzere odalarına götürdü. İddiaya göre, çocuklar odalarındayken ve evin mutfak kısmında kimse bulunmazken, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce art arda 3 el pompalı tüfekle ateş açıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaşırken, sesleri duyan aile mutfağa girdiğinde tüfekten çıkan saçmaların mutfak camlarına isabet ettiğini gördü.Olay sonrası silah seslerini duyan mahalleli evin önünde toplanırken, ihbar üzerine adrese gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. “Çocuklarım mutfakta olsaydı” Anne Selma D., 5 gün önce 3 kadın ile tartıştığını ve karakola gidip şikayetçi olduğunu, yaşanılan kurşunlama olayının neden gerçekleştiğini bilmediğini söylerken: “Saldırı esnasında çocuklarım mutfakta olsaydı ya da annemi yattığı yerde vursaydılar” diye olayın ardından isyan etti. Öte yandan, saldırı dolaysıyla can kaybı ve yaralanan olmazken, polis ekipleri adreste incelemelerde bulundu. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
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