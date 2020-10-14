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14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Gece vakti evin önünden motosiklet çaldılar

Gece vakti evin önünden motosiklet çaldılar

-Kamera görüntüleri

Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri Irak 

--Kamera görüntüleri
--Sinan özen röportaj
--Sinan özen nereden aldığını anlatması

( HATAY ) HATAY

- Hatay’ın Samandağ ilçesinde bir motosikleti gözüne kestiren hırsızlar, 75 bin TL olan motosikleti evin önünden çalarak hızla uzaklaştı. Hırsızlık anı ise an be an güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olay,İlçeye bağlı Cemal Gürsel mahallesinde meydana geldi. Sinan Özen isimli vatandaş, mali değeri 10 bin Türk Lirası civarında olan plakalı motosikletini evin önüne park etti. Sabah uyandığında motosikletinin çalındığını fark eden özen, polis ekiplerine haber verdi. Motorunun çalındığı evin yeri önündeki güvenlik kamerası görüntülerini açan Özen, görüntülerdeki 2 kişinin motorunu çalınma anını gördü. Sinan Özen, Sabah uyanır uyanmaz dışarı çıktım.Motorsikletimin evimin önünde olmadığını görünce etrafıma baktim , bulamayınca da aileme haber verdim. Kardeşime motorsikleti başka bir tarafa park edip etmediğini sordum ,park etmediğini söyledi.

Evde ki kamera kayıtlarını inceledim ve motorsikletin çalındığını gördüm, bunun üzerine polisleri aradım. Özen, Polisler hemen geldiler ve inceleme başlattılar, kamera görüntülerini aldılar.Akabinde olan komşuların kamera görüntülerinide baktık ellerimizden geldiğince beraber hırsızların yüzlerini tespit etmeye çalıştık. Hırsızlar daha önceden bunlari planlayıp yapıyorlar.Ama polislerin kimliği belli olmayan şahısları bulacağına inancım tamdır, sagolsunlar uğraşıyorlar.İki gündür bu olayla uğraşıyorum , bütün işimi gücümü bıraktım, alın terimizle 2-3 sene çalışıp aldığımız motorsikletimizi bu insanlara kaptırmamızın acısını yaşıyoruz.İnşallah motorumuz bulunur , bekliyoruz,umut ediyoruz ve polislere güvenimiz sonsuz dedi
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