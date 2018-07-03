Gece ters yola giren otomobil kamerada - DENİZLİ Haberi
: - Ters yönde ilerleyen araçtan görüntüGece ters yola giren otomobil kameradaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten giden otomobil, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Denizli - Antalya karayolu Karataş mahallesi Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinde ters istikamette ilerleyen otomobil, tehlikeli anlar yaşamasına neden oldu.Ters şeritteki otomobili gören bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.