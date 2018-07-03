Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Gece ters yola giren otomobil kamerada - DENİZLİ Haberi

Gece ters yola giren otomobil kamerada - DENİZLİ Haberi



: - Ters yönde ilerleyen araçtan görüntüGece ters yola giren otomobil kameradaDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde ters şeritten giden otomobil, sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. Denizli - Antalya karayolu Karataş mahallesi Cankurtaran mevkisinde gece saatlerinde ters istikamette ilerleyen otomobil, tehlikeli anlar yaşamasına neden oldu.Ters şeritteki otomobili gören bir vatandaş o anları cep telefonuyla kaydetti ve sosyal medyada paylaştı.

Sosyal Medya Kamera Cep Telefonu 

İlgili Foto Galeriler
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı