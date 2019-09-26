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26 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Gece lokantanın tuvaletinde saklandı, iş yerinin kapanmasıyla sinsi planını gerçekleştirdi İzle

Gece lokantanın tuvaletinde saklandı, iş yerinin kapanmasıyla sinsi planını gerçekleştirdi İzle

- ŞÜPHELİNİN ADLİYEYE GELİŞİ

Polis Kamera Emniyet Müdürlüğü Hırsız Polis Ekipleri 

-- DETAYLAR

( BOLU )- Bolu’da gece tuvaletinde saklandığı iş yerini soyan hırsız adliyeye sevk edildi BOLU

- Bolu’da, bir lokantanın tuvaletinde saklanarak geceyi geçiren ve iş yeri kapandıktan sonra kasada bulunan 5 bin lirayı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan genç adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Gölyüzü Mahallesi’nde bulunan bir restorana arka arkaya 3 gün boyunca giderek keşif yapan E.G. (33), üçüncü günün sonunda gece saatlerinde restorandan çıkmayarak tuvalete saklandı. Gece boyunca tuvalette saklanan E.G., iş yerinin kapanmasının ardından restoranın kasasını dışarı çıkararak arabasına koymaya çalıştı. Kasayı arabaya sığdıramayacağını anlayan şüpheli, kasanın içerisinde bulunan 5 bin lirayı alarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde restoranı açmaya gelen iş yeri sahibi, kasanın dışarıda olduğunu görünce durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, hırsızlık yapılan iş yeri ve çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alarak çalışma başlattı. İş yerini soyan E.G.’nin eşgalini tespit eden ekipler, yaptıkları takip sonucunda şahsı kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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